Bitcoin Group SE trotzt negativer Marktstimmung und erzielt positives Ergebnis - Aktionäre erhalten Dividende und Kursziel steigt auf 58,00 Euro!

Die Bitcoin Group SE hat erfolgreich ihre ordentliche Hauptversammlung 2023 abgehalten. Die Aktionäre stimmten allen Beschlussvorschlägen mit großen Mehrheiten zu. Obwohl das Geschäftsjahr 2022 von einer negativen Marktstimmung gegenüber Kryptowährungen geprägt war, konnte das Unternehmen dennoch ein positives operatives Ergebnis erzielen. Die Aktionäre erhalten erneut eine Dividende in Höhe von 0,10 Euro je Aktie. Der Vorstand betonte, dass das Unternehmen solide finanziert ist und sowohl seine Wachstumsstrategie verfolgen als auch die Aktionäre am Gewinn beteiligen kann. Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Fokus auf Cryptocurrency und Blockchain und betreibt unter anderem die Handelsplattform Bitcoin.de.Eine Analyse der GBC AG bewertet die Bitcoin Group SE positiv. Obwohl das Unternehmen im Jahr 2022 einen deutlichen Rückgang der Umsatzerlöse verzeichnete, sieht die Analyse Chancen für weiteres Wachstum. Das Management erwartet für das Geschäftsjahr 2023 einen leichten Rückgang der Umsätze und ein leicht negatives EBITDA. Die genaue Prognose gestaltet sich aufgrund der aktuellen Situation jedoch schwierig. Die Analyse geht davon aus, dass der BTC-Preis in naher Zukunft steigen wird, insbesondere aufgrund des bevorstehenden Bitcoin-Halbierungsevents im Jahr 2024. Das Kursziel für die Bitcoin Group SE wird auf 58,00 Euro angehoben.Die vollständige Analyse der GBC AG kann auf der Website des Unternehmens heruntergeladen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Analyse keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte darstellt.

Die Bitcoin Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 21,38EUR gehandelt.