ecotel communication ag verzeichnet starke KPI-Steigerung im ersten Halbjahr 2023 - Umsatz, Rohertrag und EBITDA im Aufwärtstrend

Die ecotel communication ag hat im ersten Halbjahr 2023 eine planmäßige Steigerung der KPIs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet. Der Umsatz stieg von 44,8 Mio. EUR auf 51,6 Mio. EUR, der Rohertrag von 15,1 Mio. EUR auf 16,2 Mio. EUR und das operative EBITDA von 4,6 Mio. EUR auf 5,3 Mio. EUR. Das Konzernergebnis lag bei 6,7 Mio. EUR, im Vergleich zu 13,8 Mio. EUR im Vorjahr. Die Investitionen in die Wachstumsmärkte "cloud" und "fiber" zeigten Wirkung.Im ersten Halbjahr wurden weitere Nutzungsrechte an Internetressourcen in Höhe von insgesamt 5,4 Mio. EUR übertragen, von denen 4 Mio. EUR außerplanmäßig waren. Der Umsatz im Segment "ecotel Wholesale" stieg von 22,1 Mio. EUR auf 28,9 Mio. EUR, während der Umsatz im Segment "ecotel Geschäftskunden" mit 22,7 Mio. EUR stabil blieb. Im Segment "fiber" wurden 250 umsatz- und margenstarke leased lines in Betrieb genommen, während im Segment "cloud" die Anzahl der Seats verdoppelt und 2.400 Sprachkanäle angeschaltet wurden.Der Rohertrag stieg insgesamt um mehr als 7% auf 16,2 Mio. EUR. Das operative EBITDA konnte trotz der Wachstumsinvestitionen auf 5,3 Mio. EUR gesteigert werden. Das Konzernergebnis lag bei 6,7 Mio. EUR. ecotel ist weiterhin schuldenfrei und weist ein Nettofinanzvermögen von 7,0 Mio. EUR aus.Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bleibt unverändert. Die Aktien der ecotel communication ag werden von der Sphene Capital GmbH mit einem Kursziel von 43,00 EUR und einem Buy-Rating bewertet. Die Analysten erwarten eine deutliche Ertragsdynamik in der zweiten Jahreshälfte 2023 und im Jahr 2024.

