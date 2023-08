ZEAL Network beruft Sebastian Bielski zum neuen Finanzvorstand - Erfahrener Experte für Finanzen und Nachhaltigkeit

Der Glücksspielanbieter Zeal Network hat Sebastian Bielski zum neuen Finanzvorstand berufen. Bielski wird ab dem 15. September in den Vorstand eintreten und ab dem 1. Oktober als neuer Finanzvorstand tätig sein. Er kommt von der Energiekonzepte Deutschland GmbH, wo er bereits als Finanzchef tätig war. Bielski wird für die Bereiche Finanzen, Investor Relations und ESG (Environmental, Social and Governance) verantwortlich sein. Er tritt die Nachfolge von Jonas Mattsson an, der sich entschieden hat, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Mattsson wird Zeal jedoch noch bis Anfang 2024 als Berater unterstützen.Der Aufsichtsrat der ZEAL Network SE, dem führenden deutschen Anbieter von Lotterien im Internet, hat Sebastian Bielski mit Wirkung zum 15. September 2023 in den Vorstand berufen. Ab dem 1. Oktober 2023 wird er die Rolle des Group CFO übernehmen und für die Bereiche Finanzen, Investor Relations und ESG verantwortlich sein. Bielski unterzeichnete einen Dreijahresvertrag. Er tritt die Nachfolge von Jonas Mattsson an, der sich entschieden hat, sein Mandat nicht zu verlängern. Mattsson ist seit Dezember 2019 auch CFO von LOTTO24. Der Aufsichtsrat von LOTTO24 hat Andrea Behrendt, VP Group Controlling bei ZEAL, zu seiner Nachfolgerin in dieser Funktion ab dem 1. Oktober 2023 ernannt, zunächst bis zum 31. März 2024.Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass Bielski den Vorstand bereichern und ZEAL bei seinen zukünftigen Wachstumsplänen unterstützen wird. Der Vorstandsvorsitzende Helmut Becker freut sich auf die Zusammenarbeit mit Bielski und ist überzeugt, dass er mit seiner Kapitalmarktexpertise und seiner Erfahrung im Aufbau wachstumsstarker Unternehmen ZEAL bei seiner ambitionierten Wachstumsagenda unterstützen kann.Sebastian Bielski verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen bei wachstumsstarken, verbraucherorientierten Internetunternehmen sowie über acht Jahre Erfahrung im Investmentbanking und Private Equity. Er war unter anderem als CFO und Mitglied der Geschäftsführung der smava GmbH, einem führenden deutschen Kreditvergleichsportal, tätig. Zuvor war er als Chief Strategy Officer bei Delivery Hero tätig. Bielski hat Betriebswirtschaftslehre in Köln und Leipzig sowie in Seoul, Republik Korea, studiert und einen Abschluss als Diplom-Kaufmann von der HHL Leipzig Graduate School of Management sowie einen Master of Business Administration von der KDI School of Public Policy and Management.Der bisherige Finanzvorstand Jonas Mattsson hat sich entschieden, seinen Vertrag nicht zu verlängern und mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Sein Mandat endet am 30. September, er wird ZEAL jedoch noch bis Anfang 2024 als Berater unterstützen. Der Vorstandsvorsitzende Helmut Becker bedankt sich bei Mattsson für seine herausragenden Beiträge und sein Engagement für das Unternehmen. Mattsson und sein Team haben die finanzielle Grundlage für die erfolgreichen Veränderungen geschaffen, die ZEAL in den letzten acht Jahren umgesetzt hat.

