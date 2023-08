Kissigs Kloogschieterei: Erfolgreiches Investieren ist kein Sprint

Die Börsen neigen im August zur Schwäche

und einige Starinvestoren wetten inzwischen wieder gegen den Markt. So Michael Burry , bekannt aus dem Film 'The Big Short' und seine spektakuläre Wette gegen den US-Immobilienmarkt, bevor dieser zusammenbrach. Allerdings hat er das schon mehrfach versucht und dabei meistens viel Geld versenkt. Zuletzt Ende 2022, als er sogar öffentlich zum Verkauf aller Aktien aufrief, kurz bevor der Börsenturbo zündete. Erst vor einigen Wochen hatte er sich öffentlich entschuldigt, weil er so falsch gelegen hatte. Aber auch Bill Ackman hat wieder signifikante Short-Positionen etabliert. Allerdings überwiegend als Absicherung seines fokussierten Aktienportfolios. Das tat er auch Anfang 2020 während des Corona-Absturzes und gehörte zu den wenigen Anlegern, die das 1. Quartal damals mit Gewinn abschließen konnte.