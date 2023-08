Multiunternehmer Frank Otto investiert in SynBiotic SE Das Münchner Unternehmen übernimmt die Mehrheit an CannaCare Health und benennt Daniel Kruse zum geschäftsführenden Direktor

München (ots) -



- Multiunternehmer Frank Otto investiert 3 Millionen Euro in die SynBiotic SE

- SynBiotic übernimmt die Mehrheit am CBD Retail Experten Canna Care Health GmbH

mit ihrem CBD-Networkmarketing Tochterunternehmen WellNetIQ

- Hanfmarkt-Pionier Daniel Kruse unterstützt das SynBiotic Management fortan als

geschäftsführenden Direktor



Die SynBiotic SE setzt ihre erfolgreiche Buy & Build-Investitionsstrategie fort:

Die Unternehmensgruppe übernimmt die Mehrheit an CannaCare Health GmbH mit ihrer

starken CBD Marke Canobo sowie dem aufstrebenden CBD-Networkmarketing

Tochterunternehmen WellnetIQ. Im Zuge der Übernahme beteiligt sich Investor und

CannaCare-Gesellschafter Frank Otto zusätzlich mit drei Millionen Euro in Form

einer Barkapitalerhöhung an der SynBiotic SE.