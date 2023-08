WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit deutlichen Verlusten beendet. Nach einem positiven Start drehten die Indizes ins Minus, nachdem Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Eurozone auf eine weitere Abschwächung der Konjunktur schließen ließen. Der österreichische Leitindex ATX büßte am Ende 1,27 Prozent auf 3098,59 Punkte ein. Der marktbreitere ATX Prime gab um 1,22 Prozent nach bei 1570,84 Zähler.

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Talfahrt im August beschleunigt. Der Einkaufsmanagerindex für die gesamte Privatwirtschaft - also Industrie und Dienstleister - sackte im Vergleich zum Vormonat von 48,5 auf 44,7 Zähler ab, wie der Finanzdienstleister S&P Global mitteilte. Es war der vierte Rückgang in Folge. Bei den Einkaufsmanagerindizes für die ganze Eurozone gab es bei den Dienstleistern einen Rückgang, in der Industrie besserte sich die Lage hingegen etwas im Vergleich zum Vormonat.