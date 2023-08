DAX – Hammer wirkt nur kurz, Anleger weiter verunsichert

Noch vor einer Woche sah es danach aus, als könne der DAX den kurzfristigen Abwärtstrend beenden und einen neuen Anlauf auf die jüngsten Tops generieren. Zum Ende der vergangenen Woche brachen die Notierungen dann wieder ein und zeigten damit, wie anfällig der Markt für negative Nachrichten ist. Lediglich die anhaltend niedrigen Umsätze deuten darauf hin, dass die Marktteilnehmer trotz Verunsicherung nicht in der Breite verkaufen. Am Freitag hat sich der Markt auf dem Niveau des Tiefs vom Donnerstag gehalten. Die aktuelle Unterstützungszone scheint derzeit gehalten werden zu können. Trotzdem ist es offensichtlich, dass am Markt weiterhin Unsicherheit über die weitere Tendenz herrscht.

Dow Jones – Die Unterstützung hält, noch

Zum Wochenschluss ist der Dow Jones unter die Unterstützungszone gefallen. Diese konnte am Freitag dann aber wieder zurückerobert werden. Die Kaufsignale oder bevorstehenden Kaufsignale bei den Indikatoren, könnten dazu führen, dass der Markt im Bereich dieser wichtigen Unterstützungszone hält. Ob es zu einem Bruch des neuen kurzfristigen Abwärtstrends kommen wird, ist derzeit noch offen. Auch in den USA ist die technische Lage derzeit angespannt.

Gold – Trendbruch muss veredelt werden

Der kurzfristige Abwärtstrend bei Gold wurde zuletzt dynamisch gebrochen. Dabei ist das Edelmetall wieder in den Bereich gestiegen, der im Juli schon für einen gewissen Halt gesorgt hat. Die alte Unterstützungszone, die jetzt als Widerstand dient, konnte aber noch nicht erreicht werden. Die Indikatoren geben derzeit widersprüchliche Signale, weshalb aktuell kaum mit einem Überwinden dieses Widerstands zu rechnen ist.

Euro – Auf dem Weg zur Unterstützungszone

Euro/USD

Knapp unterhalb der oberen Trendkanalbegrenzung hat der Euro seit Monaten eine kleine Widerstandszone aufgebaut die auch jetzt wieder als Orientierungsmarke gedient hat. Seitdem ist die Gemeinschaftswährung am Bröckeln und bewegt sich auf die nicht ganz so wichtige Unterstützungszone zu. Dieser Bereich um 1,065 USD dürfte in den kommenden Wochen erreicht werden. Hier könnte zunächst Halt gefunden werden.

Öl – Der kurzfristige Trend konnte nicht gehalten werden

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Der Bereich um 85 USD wird für Öl ein immer wichtigerer Orientierungspunkt. Der Ausbruch aus dieser Widerstandszone ist zuletzt gescheitert. Allerdings konnte auch die untere Begrenzung dieser Zone gehalten werden, sodass es jetzt offen ist, wie der weitere Trend verläuft. Die Indikatoren helfen bei der Beurteilung des weiteren Trends aktuell nicht weiter.

Bitcoin/USD – Wundenlecken ist angesagt

Nach dem kräftigen Schub nach unten und dem damit verbundenen Trendbruch, hat der Bitcoin im Bereich von 25.000 USD zunächst Halt gefunden. Es wirkt fast so, als wäre es ein „Wundenlecken“ nach dem kräftigen Abwärtsschub. Diese runde Marke scheint den Marktteilnehmern derzeit eine gewisse Sicherheit zu geben. Da die Indikatoren weitgehend im neutralen Bereich notieren, sollte hier keine Hilfestellung erwartet werden. Das Treten auf der Stelle könnte auch in der kommenden Woche noch anhalten. Allerdings wird bald eine Entscheidung getroffen werden, in welche Richtung es weitergeht.

