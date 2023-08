Inflationssorgen, Wirtschaftsflaute, Zinssenkungen: Was braut sich denn da für Business Development Companies zusammen?

In unregelmäßigen Abständen berichte ich über deren Entwicklung und bis vor zwei Jahren agierten sie in ihrem eigenen Goldilocks-Umfeld aus robuster Konjunktur, niedrigen Steuern und steigenden Zinsen. Doch diese besten aller Zeiten sind vorbei, nachdem die Inflation auf zweistellige Raten hochschoss, die Notenbanken sehr schnell und stark an der Zinsschraube gedreht, ihre Liquiditätsversorgung gedrosselt haben und damit die Konjunktur zunehmend abwürgen. Inzwischen zeigen die Maßnahmen Wirkung, die gewünschten und die negativen Kollateralschäden, und es wird in den USA nicht mehr nur über eine Zinspause diskutiert, sondern das Lager derjenigen wächst, die ab 2024 Zinssenkungen erwarten. Es drängt sich die Frage auf, wie schlimm es bis dahin kommen kann und wird - und ob BDCs noch eine gute Anlageform darstellen oder ggf. welche ein (zu) schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis aufweisen...