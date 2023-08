Starcore beginnt im Golden Triangle in der Provinz British Columbia mit der Exploration

29. August 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM) („Starcore“ oder das „Unternehmen“) hat heute den Beginn des Explorationsprogramms in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Ajax bekannt gegeben, das sich 12 km nördlich von Alice Arm im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia, am Südrand des als „Golden Triangle“ bekannten Mineralgürtels, befindet. Das Unternehmen hat vor kurzem die Firma Auracle Geospatial Science Inc. mit der Durchführung einer unterirdischen Strukturauswertung sowie einer Studie zur Messung des augenscheinlichen Widerstands im Konzessionsgebiet Ajax mittels satellitengestützter Radarsensorik beauftragt. Dieses Bildgebungsverfahren dient zur Durchdringung der Deckschicht und hilft bei der Abgrenzung von Gesteinsformationen, geologischen Strukturen und möglichen Verwerfungen mit Mineralisierung. Anhand der Ergebnisse dieser Arbeiten wurden mehrere Zielzonen im Konzessionsgebiet definiert, die genauer untersucht werden sollen.