Stuttgart (ots) - Digitale Plattform von Bosch bringt den Kampf gegenProduktpiraterie in eine neue LigaFast die gesamte europäische Wirtschaft ist von Produktpiraterie betroffen.Neben gefälschten Luxusprodukten betrifft das Problem auch viele andere Bereicheund Industrien: Insbesondere hochwertige und hochpreisige Produkte werdengefälscht, besonders schwerwiegend können die Folgen unter anderem in derMedizin- und Automotivebranche sein. Laut einer Studie des Instituts derDeutschen Wirtschaft verursachte Produktpiraterie bei deutschen Unternehmenallein im Jahr 2022 Schäden von mehr als 60 Milliarden Euro. Mit Origify bietetBosch Herstellern eine umfassende Lösung zur Authentifizierung von einzelnenProdukten, die über eine optische Erfassung der Produkteigenschaften einendigitalen und manipulationssicher gespeicherten Fingerabdruck bekommen. DieEchtheit kann - durch einen Abgleich mit dem jeweiligen ersterfasstenEinzelstück - jederzeit über eine App und ein geeignetes Smartphone verifiziertwerden. In wenigen Sekunden steht so fest, ob ein Produkt - etwa eine Uhr,Schmuckstücke, ein Medizinprodukt oder teure Sensorik aus dem Automotive-Bereich- auch tatsächlich ursprünglich beim Hersteller mittels Origify erfasst wurdeoder eine Fälschung sein könnte. "Moderne Plagiate sind aufgrund immer bessererTechnologien zu deren Fertigung immer schwerer zu erkennen. Unsere Technologieerfasst auch Merkmale, die das menschliche Auge nicht mehr wahrnehmen kann",sagt Oliver Steinbis, der das Projekt im Bosch-Konzern verantwortet.Authentifizierung und RückverfolgbarkeitAnders als physische Merkmale wie QR-Codes oder NFC-Chips oder Merkmale an derVerpackung, die zur Sicherung vor Fälschungen angebracht werden, wird beiOrigify das Produkt selbst erfasst. Je nach Produkt können multiple Merkmale -bei einer Luxus-Armbanduhr beispielsweise das Zifferblatt, der Uhrenboden unddas Uhrwerk - für den digitalen Fingerabdruck erfasst werden. Bei technischenProdukten können es beispielsweise Anschluss-Paneele oder Aufdrucke sein, diesich dafür eignen. Die Eignung wird für jedes Produkt vorab von Bosch zusammenmit dem Hersteller geprüft. "In unseren Versuchsreihen konnten wir bei denverwendeten Produkten verifizieren, dass in der laufenden Fertigung jedesEinzelstück winzigste Unterschiede - nicht erkennbar für das Auge - hat. AuchGroßserienprodukte sind oft in den Materialdetails minimal unterschiedlich.Durch die Kamera-Erfassung wird jedes einzelne Exemplar eines Produktes in