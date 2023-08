Bitcoin – jetzt kommt Bewegung rein

Ein US-Berufungsgericht hat entschieden, dass die SEC dem Krypto-Vermögensverwalter Grayscale zu Unrecht die Genehmigung verweigerte seinen außerbörslichen Bitcoin-Fonds in einen ETF umzuwandeln. Dieser Fonds mit einem verwalteten Vermögen von über 17 Milliarden US-Dollar ist der größte seiner Art weltweit. Diese Entscheidung erhöht die Aussicht darauf, dass die SEC Krypto-Produkte anderer Vermögensverwalter für den Handel an der Börse zulassen wird, wozu bereits mehrere Anträge vorliegen. Es gibt bereits Krypto-ETFs aber diese basieren ausschließlich auf Termingeschäften. Ein ETF der direkt auf der Kryptowährung selbst basiert ( Spot) wird als großer Schritt angesehen. Dies ermöglicht Anlegern und Investoren den einfachen Erwerb von Bitcoins. Dennoch bedeutet die Gerichtsentscheidung nicht automatisch, dass der Grayscale-Fonds an der Börse notiert wird.

