NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der Veröffentlichung wichtiger Daten zur Verfassung des US-Arbeitsmarktes haben sich am Freitag an der Wall Street moderate Auftaktgewinne abgezeichnet. Wie der Börsenstart tatsächlich ausfallen wird, dürfte aber maßgeblich von den erwarteten Jobdaten (14.30 Uhr) abhängen.

Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 34 870 Punkte und damit 0,43 Prozent im Plus. Für den technologielastigen Index Nasdaq 100 deutet sich ein 0,28 Prozent höherer Auftakt bei 15 544 Punkten an.