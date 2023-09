"Brent auf dem Weg zu 100 US-Dollar": Öl-Boom dank Chinas Wirtschaftspolitik?

Berichte über einen Rückgang der saudi-arabischen Exporte und eine Andeutung des russischen Ministers Novak, dass die OPEC+ in dieser Woche neue Ölausfuhrbeschränkungen ankündigen könnte, hätten die Ölpreise nach oben gepeitscht, so Deutsche Bank Research in ihrem Early Morning Read. Einzelheiten werden im Laufe der Woche erwartet.

Ein anhaltend knappes Angebot scheint demzufolge ein Haupttreiber zu sein. Die robuste Nachfrage wird durch Chinas konjunkturelle Maßnahmen angefacht, ergänzt durch Spekulationen über ein mögliches Ende des Zinsanhebungskurses der US-Notenbank Federal Reserve. Es ist zu beachten, dass sowohl die USA als auch China zu den weltweit größten Ölkonsumenten gehören.