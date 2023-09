Neue Funktionen für Portfolios und Watchlisten sowie neue Community Features

Bereits seit April 2023 können alle wO Nutzer ihre Portfolios veröffentlichen. Neu ist nun, dass auch Watchlisten öffentlich gemacht werden können. Diese veröffentlichten Listen werden auf der jeweiligen Profilseite des Nutzers bzw. der Nutzerin dargestellt. >Hier ein Beispiel<

Eine Auswahl an öffentlichen Portfolios wird zudem auf der >Community Startseite< angezeigt. Dies ist aber nur ein Anfang, denn wir planen die öffenlichen Listen noch an anderen Stellen der Webseite zu präsentieren.

Da wir die Veröffentlichung von Portfolios und Watchlisten sehr begrüßen, werden alle Nutzer, die sich für eine Veröffentlichung entscheiden, mit einem Abzeichen (Badge) belohnt.

Aber das war noch nicht alles. Den wO Nutzern ist es zudem ab jetzt möglich, öffentlichen Portfolios und Watchlisten zu folgen bzw. diese zu abonnieren. Hierfür muss lediglich das fragliche Portfolio bzw. die Watchlist aufgerufen und dann auf den Button „Portfolio (bzw. Watchlist) abonnieren“ geklickt werden. Hier ein Beispiel für ein öffenltiches Portfolio, dem nun "gefolgt" werden kann: >lithium portfolio< von Nutzer "tenor2021".

Sollte der Eigentümer eines abonnierten Portfolios (bzw. Watchlist) eine Änderung an dem Portfolio vornehmen, dann werden die Abonnenten darüber im Börsenticker informiert. Bei Interesse kann sogar eine E-Mail bei Änderung an einem abonnierten Portfolio (bzw. Watchlist) versendet werden. Diese Möglichkeit ist standartmäßig deaktiviert, kann aber im >Alertmenü< aktiviert werden, nachdem eine Watchlist bzw. ein Portfolio abonniert wurde.

Wir hoffen, dass unsere Nutzer diese Möglichkeiten nutzen, um sich weiter zu vernetzen und um von der Expertise der wO Community noch mehr als bisher zu profitieren.

Am Forum selbst wurde auch eine Verbesserung vorgenommen. So wurde auf den Wertpapierdetailseiten direkt über dem Chart ein Link zur Forendiskussion zum jeweiligen Wertpapier platziert. Nutzer, die bisher nicht im Forum aktiv waren, sollten so den Weg ins wO Forum und damit in die wunderbare wO Community finden.

Wir hoffen, dass ihr die neuen Funktionen ausprobieren und nutzen werdet und freuen uns auf eure Anregungen und Verbesserungsvorschläge. Bitte nutzt hierfür >diesen Thread< im wO Forum oder schreibt uns eine E-Mail an feedback@wallstreet-online.de.

Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß auf wallstreet-online.de und freuen uns auf euer Feedback.



Viele Grüße

Euer Team von wallstreet-online.de