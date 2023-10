Jetzt unsere neue App testen und wallstreetONLINE lebenslang ohne Werbung lesen!

Liebe wO-Community,



Mein Name ist Malte Völkner, ich bin Teil der User Experience-Abteilung der Smartbroker Holding AG. Wie Ihr sicherlich wisst, steht bei uns die ständige Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Plattformen im Mittelpunkt. Seit einiger Zeit arbeiten wir an einer vollständig neu gedachten Nutzererfahrung für die wO App auf mobilen Geräten.



TL;DR

- Wir suchen Testpersonen für 30 bis 45-minütige Interviews

- Im Interview testet Ihr den Prototypen der neuen wO App

- Ihr braucht keinerlei Vorkenntnisse, solltet aber die aktuelle App kennen



Ganz einfach hier selbstständig einen Interviewslot buchen →



Damit wir sicherstellen können, dass die neuen Features und Verbesserungen auf Eure Bedürfnisse zugeschnitten sind, laden wir Euch zum Dialog ein. Ganz konkret heißt das: Wir möchten Euch den Prototypen der neuen wO App vorstellen und wollen Eure Erfahrungen, Meinungen und Vorschläge hören.



Ein solcher Test nimmt rund 30 bis 45 Minuten in Anspruch und braucht keinerlei Vorkenntnisse auf Eurer Seite – Ihr braucht nur einen Computer und solltet grundlegend mit der aktuellen wallstreetONLINE-App vertraut sein. Der Termin findet als Video-Call statt und kann bequem von zu Hause durchgeführt werden.



Wenn Du Lust hast, an der Entwicklung der nächsten wO App teilzunehmen, kannst Du Dir hier einen Terminslot buchen. Sollte keiner der vorgeschlagenen Termine passen, gib mir doch kurz unter m.voelkner@smartbroker.de Bescheid – wir finden dann einen passenden Termin für Dich.



Jetzt einen Terminslot buchen und lebenslang Werbefreiheit genießen →



Als Dankeschön gibt es für jedes Interview lebenslange Werbefreiheit auf wallstreetONLINE. Dafür gebt Ihr mir am Ende des Interviews einfach den Link zu Eurem Profil und kriegt dann automatisch die Werbefreiheit – für immer!



Mit besten Grüßen,

Malte Völkner

UX Design Specialist bei Smartbroker Holding AG