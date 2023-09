Patriot gibt die Aufnahme in den S&P/ASX 300 Index bekannt

7. September 2023 – Sydney, Australien / 6. September 2023 – Vancouver, Kanada / IRW-Press / - Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Patriot“) (TSX-V: PMET | ASX: PMT | OTCQX: PMETF | FWB: R9GA) freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens (ASX: PMT) vom S&P Dow Jones mit Wirkung vor der Börsenöffnung der ASX am 18. September 2023 in den Standard & Poors („S&P“)/ASX 300 Index aufgenommen werden.

Blair Way, President und CEO des Unternehmens, meint: „Wir freuen uns sehr, dass Patriot für die Aufnahme in den S&P/ASX 300 Index ausgewählt wurde. Innerhalb eines kurzen Zeitraums hat das Team unser Konzessionsgebiet Corvette zu einer erstklassigen Lithiumlagerstätte ausgebaut, die immer noch wächst. Die Aufnahme in diesen Index ist eine Anerkennung unserer gestiegenen Marktkapitalisierung und Handelsliquidität, die auf unser Wachstum und die Erschließung unserer Vorzeige-Spodumen-Lithiumlagerstätte Corvette aus Hartgestein in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec zurückzuführen ist. Durch die Aufnahme in den S&P/ASX 300 Index gehört Patriot zu den 300 größten an der ASX gehandelten Wertpapieren. Sie dürfte auch dazu beitragen, unsere Handelsliquidität zu erhöhen, da die Nachfrage nach unseren Aktien in Australien seitens institutioneller Anleger und Fondsmanager, die die Zusammensetzung des Index verfolgen und ihre Performance daran messen, zunimmt.“

Der S&P/ASX 300 soll Anlegern ein breiteres Engagement im australischen Aktienmarkt bieten. Der Index misst 300 der nach der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung größten hochliquiden australischen Wertpapiere an der ASX. Der S&P/ASX 300 Index umfasst die Large-Cap-, Mid-Cap- und Small-Cap-Komponenten der S&P/ASX Index Series. Dieser Index soll den Anlegern ein breites Engagement auf dem australischen Aktienmarkt bieten und ihnen gleichzeitig einen Maßstab (Benchmark) an die Hand geben, um eine breite Auswahl an opportunen Wertpapieren auf der Grundlage bestimmter Größen- und Liquiditätsparameter zu vergleichen.

Derzeit ist die Aktie von Patriot in zwei nordamerikanischen Indizes vertreten, dem MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index und dem S&P/TSX Battery Metals Index an der Toronto Stock Exchange. Die Aufnahme in diese Indizes führte zu einer verstärkten Beteiligung institutioneller Anleger in Nordamerika, und das Unternehmen geht davon aus, dass seine Aufnahme in den S&P/ASX 300 Index auch in Australien zu einer erhöhten Beteiligung institutioneller Anleger führen könnte.