iPhone-Verbot in China verunsichert Anleger – Insider nennt weitere Details

Die Apple-Aktie hat nach einem Medienbericht über ein mögliches iPhone-Verbot in chinesischen Regierungsbehörden deutlich an Wert verloren. Das Wall Street Journal hatte am Mittwoch berichtet, dass einige chinesische Regierungsbeamte angewiesen worden seien, keine iPhones oder Geräte anderer ausländischer Marken am Arbeitsplatz zu verwenden.

Der Kurs der Apple-Aktie fiel daraufhin am Mittwoch in New York um 3,6 Prozent auf 182,91 US-Dollar und verzeichnete damit den größten Tagesverlust seit Anfang August.