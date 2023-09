Arm erwägt Erhöhung der Preisspanne für Mega-Börsengang

Arm Holdings, tritt mit einem Paukenschlag in die letzte Phase seines mit Spannung erwarteten Börsengangs, der der größte in diesem Jahr werden wird, ein. Nach Insiderinformationen von Bloomberg zieht das Unternehmen in Erwägung, die Preisspanne für seinen IPO anzuheben, nachdem es sich mit Investoren getroffen hat.

Zu Beginn hatte Arm die Preisspanne für seine Aktien auf 47 bis 51 US-Dollar pro Aktie festgelegt, was das Unternehmen am oberen Ende dieser Spanne mit einer Bewertung von 54,5 Milliarden US-Dollar versehen hätte. Dies lag etwas unter dem ehrgeizigen Ziel von 60 bis 70 Milliarden US-Dollar, das Arm zu Jahresbeginn angestrebt hatte. Die Tatsache, dass Arm jetzt eine Preiserhöhung in Betracht zieht, unterstreicht die starke Nachfrage, die während der Roadshow nach den Aktien des Unternehmens herrschte.

Haas: Wachstum wird anhalten

Während der Investorentreffen erklärte Arm, dass das Unternehmen ein Umsatzwachstum von elf Prozent im laufenden Geschäftsjahr erwartet und prognostiziert für 2025 einen Anstieg im mittleren Bereich von 20 Prozent. Für Rückenwind sorgt dabei die steigende Nachfrage nach Chips für Rechenzentren und künstliche Intelligenz.

Rene Haas, der Chief Executive Officer von Arm, betonte die Bedeutung der Preiserhöhungen und erklärte, dass sie dem Unternehmen einen noch nie dagewesenen Schub verliehen haben. Investoren, die an einem Mittagessen in New York teilnahmen, berichteten, dass Haas davon ausgeht, dass das robuste Wachstum bis ins Geschäftsjahr 2026 anhalten wird, mit Umsatzsteigerungen im hohen zweistelligen Prozentbereich.

Die Entscheidung von Arm, die Preisspanne zu überdenken, unterstreicht nicht nur das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen, sondern zeigt auch die Attraktivität von Technologieunternehmen in einem Markt, der von Innovation und digitaler Transformation geprägt ist. Der Börsengang von Arm wird zweifellos ein bedeutendes Ereignis an den Finanzmärkten sein und weiterhin für Schlagzeilen sorgen.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion: Hebeln - aber richtig! In dem neuen Report von Börsenexperte Lars Wißler zeigt er, welche Möglichkeiten es zu Hebeln gibt und was Anleger unbedingt beachten sollten. Sichern Sie sich hier jetzt den kostenfreien Report.