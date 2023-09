Piedmont Lithium - Souveräner Vermögensfonds in Ghana beteiligt sich am Projekt Ewoyaa

- Die Beteiligung des souveränen Vermögensfonds bedeutet eine enorme Unterstützung für das ghanaische Lithiumprojekt im Hartgestein

- Die Gespräche mit der ghanaischen Rohstoffkommission (Minerals Commission of Ghana) hinsichtlich einer Bergbaulizenz schreiten voran, mit der Erteilung einer Konzession ist noch im Jahr 2023 zu rechnen

BELMONT, North Carolina, 11. September 2023 / IRW-Press / – Piedmont Lithium („Piedmont“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: PLL; ASX: PLL), ein international führender Lieferant von Lithiumressourcen, die für die Lieferkette von Elektrofahrzeugen in den Vereinigten Staaten von essentieller Bedeutung sind, hat heute bekannt gegeben, dass sich der ghanaische Minerals Income Investment Fund („MIIF“) bereit erklärt hat, 27,9 Mio. Dollar in den Erwerb einer 6%igen Beteiligung am Lithiumprojekt Ewoyaa („Ewoyaa“ oder das „Projekt“) und zusätzlich 5 Mio. Dollar in Piedmonts Partner Atlantic Lithium Limited („Atlantic“) (AIM: ALL, ASX: A11) zu investieren. Die Projektfinanzierung seitens des MIIF wird voraussichtlich direkt in die Projekterschließungskosten fließen; darüber hinaus wird der MIIF laufend 6 % der Explorations- und Erschließungskosten des Projektportfolio von Atlantic in Ghana übernehmen.

Piedmont besitzt 9 % der Aktienanteile an Atlantic. Im August gab das Unternehmen bekannt, dass es sich im Rahmen seiner Vereinbarung zum Erwerb einer 50%igen Aktienbeteiligung am Projektportfolio von Atlantic in Ghana auch zu 22,5 % am Projekt Ewoyaa beteiligen wird, sofern die Regierung ihre Genehmigung dazu erteilt. Um sich weitere 27,5 % der Anteile am Projekt Ewoyaa zu sichern, hat sich Piedmont verpflichtet, die ersten 70 Mio. Dollar der Investitionskosten für das Projekt zu finanzieren und den zusätzlichen Kapitalaufwand zu gleichen Teilen mit Atlantic zu teilen.