F3 Uranium gibt den Abschluss einer Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von insgesamt 20 Mio. C$ bekannt

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Kelowna, BC – 12. September 2023 – F3 Uranium Corp. („ F3 Uranium“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FUU – WKN: A3D5YM – FRA: X42) freut sich, den Abschluss seiner zuvor gemeldeten "Buy Deal"-Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von insgesamt 20 Millionen C$ (das "Angebot") bekannt zu geben. Im Rahmen des Angebots verkaufte das Unternehmen 41.237.113 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "FT-Einheit"), einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption der Konsortialbanken, zu einem Preis von 0,485 C$ pro FT-Einheit.

Red Cloud Securities Inc. fungierte als Lead Underwriter und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Underwritern, zu dem auch Haywood Securities Inc., SCP Resource Finance LP und Eight Capital (zusammen die "Underwriter") gehörten.

Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie"), die als "Flow-Through-Aktie" im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act) ausgegeben wird (jeweils eine "FT-Aktie"), und einem halben Optionsschein auf den Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein ganzer Optionsschein, ein "Warrant"). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 0,485 C$ pro Warrant-Aktie zu einem beliebigen Zeitpunkt am oder vor dem 12. September 2025.

Die Ausgaben, auf die in Bezug auf die Stammaktien, aus denen die FT-Einheiten bestehen, verzichtet werden soll, werden für "kanadische Explorationsausgaben" (im Sinne des Einkommenssteuergesetzes (Kanada)) (das "Steuergesetz") verwendet und qualifizieren sich als "kritische Flow-Through-Mineralbergbauausgaben" gemäß der Definition in Subsection 127(9) des Steuergesetzes und als "Flow-Through-Bergbauausgaben" gemäß der Definition in Paragraph 2(2)(d) der The Mineral Exploration Tax Credit Regulations, 2014 (Saskatchewan) (die "qualifizierten Ausgaben"). Die qualifizierten Ausgaben werden den Käufern der FT-Einheiten bis spätestens zum 31. Dezember 2023 erlassen.