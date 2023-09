EMX gewährt Lumira Energy Ltd. Option auf sein Projekt Copperhole Creek mit mehreren Metallen in Australien

Vancouver (British Columbia), 13. September 2023 / IRW-Press / (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) – EMX Royalty Corporation (das „Unternehmen“ oder „EMX“) freut sich, die Unterzeichnung eines Optionsabkommens hinsichtlich des Projekts Copperhole Creek mit mehreren Metallen von EMX im australischen Bundesstaat Queensland (das „Projekt“) (siehe Abb. 1) mit Lumira Energy Ltd. („Lumira“), einem australischen Privatunternehmen, bekannt zu geben. Das Abkommen sieht eine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 2,5 %, Bar- und Aktienzahlungen, Arbeitsverpflichtungen und andere Vergütungen an EMX vor. In Verbindung mit dieser Transaktion strebt Lumira Energy eine Börsennotierung an der Australian Securities Exchange (ASX) Mitte des Jahres 2024 an.

Das Projekt Copperhole Creek mit mehreren Metallen liegt 20 km östlich der metallogenen Region Georgetown-Forsayth in Queensland, wobei sich die Mineralisierung im selben Muttergestein wie in der Region Georgetown-Forsayth entwickelt hat. Im Konzessionsgebiet Copperhole Creek wurden zwei primäre Mineralisierungsarten beobachtet: (1) eine Zinn-Kupfer-Molybdän-Mineralisierung, die sich in Zonen mit greisenartiger Alteration entwickelt hat, sowie (2) in Scherzonen enthaltene kupfer- und silbermineralisierte Erzgänge und Brekzien. Im Landpaket von EMX befinden sich zahlreiche Vorkommen, historische Minen und Erkundungsgebiete mit einer oder beiden Mineralisierungsarten (siehe Abb. 2). Obwohl die nahegelegene metallogene Region Georgetown-Forsayth für ihre historische Goldproduktion bekannt ist, wurden nur wenige der Vorkommen bei Copperhole Creek auf Gold untersucht, was das Potenzial des Projekts weiter erhöht.

Mit dieser Transaktion wird Lumira ein Vorzeigeaktivum in Australien vor seiner geplanten Notierung an der ASX erhalten. EMX und Lumira werden moderne Explorationsmethoden und Lagerstättenmodelle anwenden, um zusätzliche Ziele innerhalb des Projektgebiets zu identifizieren und zu priorisieren.

Die Handelsbedingungen im Überblick: Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in australischen Dollar (AUD). Nach der Unterzeichnung wird Lumira eine Barzahlung in Höhe von 20.000 $ an EMX leisten, wodurch ein exklusiver zweimonatiger Optionszeitraum beginnt. Gemäß dem Abkommen kann Lumira eine 100-%-Beteiligung am Projekt erwerben, indem es vor dem Ende des zweimonatigen Optionszeitraums weitere 30.000 $ an EMX bezahlt. Nach einer erfolgreichen Notierung an der ASX wird Lumira Aktien von Lumira im Wert von 100.000 $ an EMX sowie weitere 500.000 Aktien zwölf Monate nach der Notierung ausgeben. Darüber hinaus wird Lumira nach der Notierung auch 1.000.000 Optionen an EMX ausgeben, wobei 500.000 Optionen 24 Monate lang ausgeübt werden können, um jeweils eine Aktie von Lumira zu einem Preis von 0,30 $ zu erwerben, und 500.000 Optionen 36 Monate lang ausgeübt werden können, um jeweils eine Aktie von Lumira zu einem Preis von 0,40 $ zu erwerben.

Nach der Erfüllung der Anforderungen des Optionszeitraums wird Lumira eine 100-%-Beteiligung am Projekt erwerben, wobei EMX Folgendes einbehält:

- Eine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 2,5 %

- Im Voraus zu entrichtende jährliche Lizenzgebühren („AAR“) in Höhe von 30.000 $ pro Jahr, beginnend mit dem dritten Jahrestag des Börsengangs, wobei die AAR-Zahlung um 15 % pro Jahr bis zu einem Höchstbetrag von 75.000 $ pro Jahr steigt

- Meilensteinzahlungen wie folgt:

250.000 $ in bar oder in Form von Aktien von Lumira nach der Veröffentlichung einer ersten JORC-konformen Ressource

250.000 $ in bar oder in Form von Aktien von Lumira nach der Veröffentlichung einer Rahmenuntersuchung oder einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung

500.000 $ in bar nach der Veröffentlichung einer endgültigen Machbarkeitsstudie

1 Million $ in bar nach dem Beginn der kommerziellen Produktion

Um seine Beteiligung an den Projekten aufrechtzuerhalten, wird Lumira außerdem

- 50.000 $ an Explorationsausgaben vor dem Datum des Börsengangs aufwenden;

- weitere 250.000 $ bis zum ersten Jahrestag des Börsengangs aufwenden;

- weitere 200.000 $ bis zum zweiten Jahrestag des Börsengangs aufwenden;

- mindestens 1.000 m an Bohrungen pro Jahr vom dritten bis zum achten Jahrestag des Börsengangs durchführen.

Innerhalb von 96 Monaten nach dem Abschluss des Abkommens hat Lumira das Recht, 0,5 % der NSR-Lizenzgebühr für das Projekt für 1,2 Millionen $ zurückzukaufen.

Projekt Copperhole Creek. Obwohl das Projekt Copperhole Creek innerhalb eines vielversprechenden geologischen Gürtels liegt – mit der historischen Kupfermine Einasleigh 25 km entlang des Abschnitts in Richtung Südosten – wurde es in den vergangenen 30 Jahren nicht systematisch erkundet. Die Produktion von unterschiedlichen historischen Minen fand im frühen 20. Jahrhundert statt, während in den 1970er und 1980er Jahren nur eingeschränkte Explorationen durchgeführt wurden. Das Erkundungsgebiet Questend wurde im Jahr 1978 von BP Minerals mit zwei oberflächennahen Reverse-Circulation-Bohrlöchern bebohrt, wobei ein Abschnitt von 12 m mit 3,27 % Cu, 0,66 % Zn, 0,26 % Sn und 51 ppm Ag ab 36 m[i] gemeldet wurde (wahre Mächtigkeit nicht gemeldet). Die Mineralisierung war in einem Quarz-Sulfid-Brekzienkörper enthalten, der aus einer Mineralisierung hervorzugehen scheint, die in nahegelegenen Schürfgruben freigelegt wurde.

Im Großen und Ganzen scheint die Mineralisierung zoniert zu sein, wobei sich die Cu-Mo-Sn-Mineralisierung im nordöstlichen Teil des Konzessionsgebiets und die Kupfer-Silber-Mineralisierung im Südwesten entwickelt hat. Die vorrangigen Explorationsziele beinhalten mineralisierte Scherzonen und Brekzien, die im Rahmen der historischen Bergbaubetriebe angepeilt wurden. Das Projekt bietet auch das Potenzial für eine porphyrartige Cu-Mo-Sn-Mineralisierung in den Zonen mit greisenartiger Alteration und Mineralisierung.

Weitere Informationen über das Projekt finden Sie unter www.EMXroyalty.com.

Hinweise zu nahegelegenen und angrenzenden Konzessionsgebieten. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Lagerstätten, Projekte und Minen stellen einen Kontext für das Projekt von EMX dar, das in einer ähnlichen geologischen Umgebung liegt, was aber nicht bedeuten muss, dass das Projekt ähnliche Mengen, Gehalte oder Arten einer Mineralisierung aufweist.

Dr. Eric P. Jensen, CPG, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und Angestellter des Unternehmens, hat die Veröffentlichung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel „EMX“ sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „6E9“ notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können auch Aussagen zu den wahrgenommenen Vorteilen der Konzessionsgebiete, zu den Explorationsergebnissen und zu den Budgetierungen, zu den Schätzungen der Mineralreserve und -ressource, zu Arbeitsprogrammen, zu Kapitalausgaben, zur zeitlichen Planung, zu strategischen Plänen, zu Marktpreisen für Edel- und Basismetalle bzw. andere Aussagen, die sich nicht auf Tatsachen beziehen, beinhalten. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Worte wie „schätzen“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „werden“, „glauben, „Potenzial“ und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren zählen möglicherweise auch die Nichtverfügbarkeit von finanziellen Mitteln, die Nichtauffindung von wirtschaftlich rentablen Mineralreserven, Schwankungen im Marktwert von Waren, Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen für die Erschließung von Mineralprojekten, die Erhöhung der Kosten für die Erfüllung der behördlichen Auflagen, Erwartungen in Bezug auf die Projektfinanzierung durch Joint Venture-Partner und andere Faktoren.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Unsicherheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die in den Erläuterungen und Analysen des Managements für das am 31. März endende Quartal 2023 (die „MD&A“) und in dem zuletzt eingereichten Annual Information Form („AIF“) für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen - einschließlich MD&A, AIF und Finanzberichte des Unternehmens - sind auf SEDAR (www.sedarplus.ca) und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) erhältlich.

[i] Die Bohrungen wurden von BP Mining Development Australia Pty Ltd im Jahr 1978 durchgeführt und die Ergebnisse 1979 in einem Bericht mit dem Titel Final Report on A.TO P.1806 (cr_7585.pdf) an den Queensland Geologic Survey gemeldet.

[ii] Untertage-Probennahmen wurden im Jahr 1971 von Bridge Minerals durchgeführt und dem Queensland Geologic Survey in diesem Jahr in einem Bericht mit dem Titel Annual Report Georgetown District Eveleigh Block (cr_3533.pdf) gemeldet.

[iii] Die Oberflächen-Gesteinssplitterprobennahmen wurden im Jahr 1989 von Battle Mountain Gold Company entnommen und in diesem Jahr dem Queensland Geologic Survey in einem Bericht mit dem Titel Authority to Prospect 5855M (Copperhole Creek) (CR_20492.pdf) gemeldet.

