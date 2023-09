Hornbach senkt Prognose: Aktienkurs stürzt ab, aber Erholung möglich

Die Hornbach Holding hat ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr gekappt, was bei den Anlegern des Baumarktkonzerns für Unmut sorgte. Die Aktien verloren nach der Mitteilung bis zu 7,6 Prozent und fielen auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr. Allerdings konnten sie sich im weiteren Verlauf etwas erholen und lagen zuletzt noch 3,2 Prozent im Minus.Der Vorstand des Unternehmens legte Eckdaten für das zweite Quartal vor, betonte jedoch vor allem, dass er eine weitere Erholung der Geschäfte in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres für immer unwahrscheinlicher hält. Daher senkte er die Prognose für den Nettoumsatz auf oder leicht unter dem Niveau des Vorjahres und erwartet einen stärkeren Rückgang des operativen Ergebnisses als bisher angenommen.Die Umsatz- und Ertragsentwicklung der Hornbach Holding hat sich im zweiten Quartal stabilisiert. Der Nettoumsatz stieg um 1,1 Prozent, während das bereinigte EBIT um 13,4 Prozent zurückging. Diese Zahlen entsprechen den am 16. Mai veröffentlichten Prognosen für das Geschäftsjahr 2023/24. Allerdings hat sich das makroökonomische Umfeld verschlechtert, was zu einer Anpassung der Prognose führt.Trotz einer herausfordernden Frühjahrssaison liegt der Nettoumsatz im ersten Halbjahr nahezu auf dem Vorjahresniveau. Das bereinigte EBIT beläuft sich auf 221,3 Millionen Euro, was einem Rückgang von 20,2 Prozent entspricht. Die makroökonomischen Aussichten für Deutschland und die EU haben sich jedoch eingetrübt, unter anderem aufgrund einer höher als erwarteten Inflation, steigender Zinssätze und einer schwachen Konsumstimmung. Daher wird eine weitere Erholung der Umsatz- und Ertragskennzahlen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres immer unwahrscheinlicher.Die endgültigen Finanzergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr werden am 27. September veröffentlicht. An diesem Tag findet auch eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten statt.Die Aktien der Hornbach Holding sind im SDAX gelistet und werden im regulierten Markt in Frankfurt gehandelt.

Die HORNBACH Holding Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,52 % und einem Kurs von 65,80EUR gehandelt.