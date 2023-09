Kissigs Kloogschieterei: Energie als Treiber

Die Energiepreise haben weitreichende Wirkungen auf unser Leben, die Wirtschaft, die Unternehmen, das Klima. Die globale Erwärmung ist eine Generationenaufgabe und die Menschheit tut – wie üblich – zu wenig zu spät. Ankündigungsminister Robert Habeck hat sein Heizungsgesetz durch den Bundestag gebracht und es ist ein zahnloser Tiger geworden. Anstelle des Verbots neuer Gasheizungen gibt es ein Weiter so – für Hausbesitzer und Bauwillige durchaus ein Grund zur Freude. Aber damit steht nun fest, dass Deutschland die Ziele aus dem Pariser Klimaabkommen nicht mehr einhalten kann. Aus. Vorbei.

Dabei stand natürlich immer schon fest, dass Deutschland das Weltklima nicht im Alleingang retten kann. Man muss nur auf die globale Nachfrage nach Öl sehen. 1985 lag diese bei rund 60 mb/d (Mio. Barrel pro Tag), 2023 wurde die 100er-Marke mit Schmackes durchbrochen. Eigentlich ging es immer nur weiter aufwärts. Die Globale Finanzkrise 2008 sorgte für einen kleinen Rücksetzer, Corona für zwei Jahre starken Rückgang. Aber das wurde längst wieder aufgeholt und überkompensiert und eben erst markierte Öl ein neues Mehrjahreshoch.





Dabei treibt Energie und besonders der Ölpreis die Preise an und damit die Inflation. Er stellt einen Bremsfaktor dar für die Unternehmen und die Wirtschaft, auch wenn US-Finanzministerin Janet Yellen weiterhin öffentlich an einem 'Soft Landing' der US-Wirtschaft festhält. Dank wieder steigender Inflationswerte, der 'zweiten Welle', mehren sich die Zweifler dieses Szenarios und die Aussicht auf eine harte Rezession findet wieder mehr Anhänger.

Anleger sollten sich darauf vorbereiten, dass die ruckeligen Zeiten noch länger anhalten werden. In Deutschland vollzieht die Konjunktur bereits eine kräftige Bauchlandung, in den USA hält sie sich noch wacker. Es scheint angeraten, auf Unternehmen zu setzen, die in solchen Phasen gut über die Runden kommen oder sogar von ihnen profitieren können. Das Prädikat 'Krisengewinner' kann man als Schimpfwort verstehen oder es nüchterner betrachten: als Chance...