PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Aktienmärkte haben am Montag durch die Bank Kursverluste erlitten. Damit folgten sie den schwachen europäischen Leitbörsen. Marktbeobachter verwiesen auf die hohen Ölpreise, welche Sorgen vor einer weiter anziehenden Inflation schürten. Zudem hielten sich die Investoren vor der am Mittwoch anstehenden Leitzinsentscheidung in den USA zurück.

Der tschechische PX schloss 0,17 Prozent tiefer mit 1351,68 Punkten. Auf den Leitindex in Prag drückten vor allem die Abschläge bei den Banken Moneta Money (minus 0,4 Prozent) und Komercni Banka (minus 1,1 Prozent). Die Aktienkurse der Schwergewichte CEZ und Erste Group traten auf der Stelle.