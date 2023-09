Zinsen am Hoch – das jetzt beachten: Deutsche Bank, Vonovia, Viva Gold

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat zuletzt die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben. Für viele Markt-Beobachter könnte der Leitzins innerhalb der Eurozone damit sein Hoch erreicht haben. Auch in den USA stehen die Zeichen auf Zinspause. Was das für verschiedene Anlageklassen bedeutet und wie Investoren mit dem Zins-Hoch umgehen sollten, erklären wir an dieser Stelle. Außerdem: Eine zinslose Alternative, die es aus verschiedenen Gründen in sich hat.Lesen sie den Artikel hier weiter