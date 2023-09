Smartbroker als Neobroker des Jahres ausgezeichnet

Der Deutsche Zertifikatepreis gilt als einer der angesehensten Preise im Bereich der strukturierten Wertpapiere. Die Preise wurden durch eine unabhängige 30-köpfige Jury bestehend aus Experten und Entscheidern der Finanzbranche vergeben. Zusätzlich stimmten fast 15.000 Privatanleger über die jeweiligen Gewinner ab.

Der Deutsche Zertifikatepreis würdigt mit seinen Hauptsponsoren Börse Frankfurt, Börse Stuttgart, gettex und ntv die außerordentliche Expertise der einzelnen Emittenten und zeichnet herausragende Leistungen und Innovationen in der Welt der strukturierten Wertpapiere aus. Die BNP Paribas wurde als Gesamtsieger prämiert. Beim Deutschen Zertfikatepreis 2023 wurden auch Neobroker ausgezeichnet, die den Handel mit strukturierten Wertpapieren ermöglichen.

Großes Produktangebot und niedrige Preise haben die Jury überzeugt

„In diesem Jahr hat Smartbroker gewonnen, die beim breiten Publikum eine große Zustimmung erfahren und gleichzeitig die Jury überzeugt haben. Das sehr breite Produktangebot zusammen mit einem attraktiven Preismodell hat beide Gruppen angesprochen“, schreiben die beiden Jury-Vorsitzenden Benjamin Feingold und Daniel Saurenz in ihrer Begründung.

Die Preisverleihung fand am 15. September 2023 in der Event-Location Spark in Frankfurt am Main statt. André Kolbinger, Gründer und CEO der Smartbroker Holding AG, durfte die Trophäe stellvertretend für das gesamte Team der Smartbroker-Gruppe entgegennehmen. Die Auszeichnung reiht sich ein in eine Serie von Preisen und Testsiegen. So gewann der Smartbroker beispielsweise im Mai 2023 den Vergleichstest „Bestes Brokerage“ der Fachzeitschrift Euro.

André Kolbinger zu der Auszeichnung als Neobroker des Jahres: „Wir freuen uns sehr über diesen Preis und bedanken uns bei der Jury und allen Anlegern, die für uns abgestimmt ab. Der Deutsche Zertifikatepreis zeigt einmal mehr, dass wir ein sehr attraktives Produkt geschaffen haben, das die typischen Konditionen der Neobroker mit dem sehr breiten Angebot der ‚klassischen‘ Online-Broker verbindet. Wir selbst sprechen daher im Zusammenhang mit SMARTBROKER+ auch über einen Next Generation Broker, weil wir davon überzeugt sind, dass die Kunden in der Zukunft genau diesen Mix noch stärker verlangen werden.“