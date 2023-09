Der Markt für die im Bereich der Erneuerbaren Energie und der Verteidigungstechnologie (um nur einige Sektoren zu nennen) so immens wichtigen Seltenen Erden wird nach wie vor von China dominiert, insbesondere was ihre Separierung angeht. Das zu ändern, hat aber mittlerweile im Westen und vor allem in den USA hohe Priorität. Eine Tatsache, die der kanadischen Ucore Rare Metals (WKN A2QJQ4 / TSXV UCU) in die Karten spielt, die sich mit ihrem RapidSX-Separierungsverfahren genau in diesem Markt positionieren will.

Aktuell betreibt das Unternehmen von CEO Pat Ryan eine Demonstrationsanlage im kanadischen Kingston, von wo aus die RapidSX-Technologie auf den geplanten „Strategic Metals Complex“ (SMC) im US-Bundesstaat Louisiana transferiert werden soll. Ein Teil der Entscheidung, den ersten Ucore-SMC dort zu errichten, waren die großen Steuervorteile von insgesamt bis zu 15 Mio. USD für die sich das Unternehmen beim Bundesstaat Louisiana qualifizieren kann. Und dabei hat man jetzt wichtige Hürden genommen!

Verfahren zur Genehmigung lokaler Steuerbefreiung in Louisiana abgeschlossen

Denn wie Ucore gerade mitteilte, hat man die Genehmigung des Louisiana Board of Commerce and Industry für das so genannte Industrial Tax Exemption Program (ITEP) erhalten und auch die Zustimmung der lokalen Stellen – Rapides Parish’s Police Jury, School Board und Sheriff’s Office – einholen können.

ITEP bietet dem Unternehmen eine Befreiung für bis zu zehn Jahre (fünf Jahre Erstlaufzeit zu 80 Prozent und fünf Jahre Verlängerungslaufzeit zu 80 Prozent), was für Ucore während des Befreiungszeitraums, vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch den Gouverneur, zu einer voraussichtlichen Steuerersparnis von 8,2 Millionen USD bei der lokalen Grundsteuer für die Anlage führen kann!

„Ucore ist der Wirtschaftsförderung von Louisiana, dem C&I Board, der Police Jury, dem School Board und dem Sheriff Office von Rapides Parish für ihre Unterstützung bei der Erteilung der bisherigen ITEP-Genehmigungen, die erforderlich sind, um unser LA-SMC-Projekt in Alexandria, Louisiana, voranzutreiben, äußerst dankbar“, sagte Mike Schrider, Vice President und Chief Operating Officer von Ucore. „Die allgemeine staatliche und lokale Unterstützung, die wir für die Errichtung einer der ersten modernen Verarbeitungsanlagen für Seltene Erden in Nordamerika erhalten, ist eine erstaunliche Erfahrung, und wir arbeiten fleißig daran, ein Projekt in Louisiana zu verwirklichen, das das Potenzial hat, die Produktionslandschaft in ganz Nordamerika erheblich zu verbessern, während sich die Welt auf die Elektrifizierung umstellt.“

Produktionsbeginn für Anfang 2025 geplant

Das Unternehmen will in Alexandria, Louisiana, eine 80.800 Quadratfuß große bestehende Anlage zu seiner ersten, kommerziellen Seltene Erden-Verarbeitungsanlage in Nordamerika entwickeln. Insgesamt, so die bisherigen Planungen, dürften Investitionen in Höhe von mehr als 75 Mio. USD in die Anlage fließen, was zur Schaffung von rund 100 neuen Jobs führen soll.

Ucore kommt mit der Technologiekommerzialisierung und dem Technologietransfer von Kingston nach Louisiana nach eigenen Angaben gut voran, sodass man davon ausgeht, Anfang 2025 mit einer Produktionskapazität von 2.000 Tonnen TREO (ohne Cerium und Yttrium) im England Airpark in Alexandria an den Start gehen zu können. Die Produktionskapazität soll 2026 dann auf 5.000 Tonnen pro Jahr steigen und schließlich 2027 7.500 Tonnen erreichen. Wichtiger Bestandteil dieser Planungen ist die Beschaffung einer sicheren, vorzugsweise nordamerikanischen Rohstoffquelle, doch laut Ucore ist man auch in Hinsicht auf Rohstofflieferverträge, Vorabkauf- und Lieferabnahmeverträge auf einem guten Weg.

Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

Folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn

Disclaimer: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung möglicher Kursentwicklungen zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf der besprochenen Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um einen werblich/journalistischen Text. Leser, die auf der Grundlage der hier zur Verfügung gestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Es besteht kein Vertragsverhältnis zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern bzw. den Nutzern ihrer Angebote, da sich unsere Informationen nur auf das Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen.

Der Erwerb von Wertpapieren ist mit hohen Risiken verbunden, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Dennoch wird jede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Anteile an Ucore Rare Metals halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem das Recht vor, jederzeit Aktien der Gesellschaft zu kaufen oder zu verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Ucore Rare Metals für die Berichterstattung über das Unternehmen entlohnt. Dies ist ein weiterer klarer Interessenkonflikt.