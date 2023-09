Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die deutsche Kreditanstalt für

"Wir freuen uns über die Anerkennung durch die KfW und die Aufnahme in die Listeförderungsfähiger bidirektionaler Ladestationen. Dies ist ein wichtigerMeilenstein auf unserem Weg, die Elektromobilität voranzutreiben und dieEnergieinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland weiter zu verbessern.",sagt Holger Grau, Business Development Director, Sigenergy Europe.SigenStor kann ab sofort bei den Sigenergy Partnern in Deutschland vorbestelltwerden: https://www.sigenergy.com/de/order/distributor?select_id=294Weitere Informationen über Sigenergy finden Sie auf der Website unterhttp://www.sigenergy.com/deÜber Sigenergy:Sigenergy konzentriert sich auf die Entwicklung modernster Energielösungen fürPrivathaushalte und Unternehmen. Unser Produktportfolio umfasstEnergiespeichersysteme, Solarwechselrichter und EV-Ladegeräte. Unsererstklassiges Forschungs- und Entwicklungsteam, bestehend aus Hundertenführender Branchenexperten, teilt die Vision, die Welt durch kontinuierlicheInnovation grüner zu gestalten. Mit weltweitem Vertrieb und umfassendenServiceleistungen streben wir an, der vertrauenswürdigste Partner unserer Kundenauf ihrem Weg in eine nachhaltigere Zukunft zu werden.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2220039/SigenStor.jpgView original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/kfw-forderprogramm-442-sigenergy-als-einziger-hersteller-fur-bidirektionales-laden-gelistet-301937382.htmlPressekontakt:Frau Saira Alam,Marketing Managerin Central Europe Sigenergy,Tel: +49 176 231 99 237,Email: saira.alam@sigenergy.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/171946/5611085OTS: Sigenergy Technology Co., Ltd.