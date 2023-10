Stagflation? Diese drei Aktien sind ein Cash-Bollwerk

Der Free Cashflow ist im Vergleich zum Unternehmensgewinn viel ehrlicher, da er nicht derart frisiert oder versenkt werden kann (kitchen sinking) und damit die Finanzkraft besser beurteilt. Eine Studie der Bank of America kommt zu dem Schluss, dass sich der Fokus auf die Cashflow-Rendite besonders in wirtschaftlich wachstumsschwachen Phasen auszahlt.

Was ist der freie Cashflow (FCF)?

Der freie Cashflow zeigt, wie finanzstark ein Unternehmen ist. Kurz gesagt misst diese Zahl, wie viel Geld einer Firma nach Abzug aller Ausgaben zur freien Verfügung steht. Damit hat das Management dann Spielraum, um Dividenden zu zahlen, Aktienrückkaufprogramme zu initiieren, Schulden zurückzufahren oder ganz einfach in neue Projekte zu investieren. Kurzum: Die Kennzahl beschreibt die zusätzliche Liquidität, die dem Unternehmen zur freien Verfügung steht. Nutzt man den freien Cashflow, um ihn ins Verhältnis zu setzen zum Unternehmenswert (Enterprise Value EV), dann erhält man eine Cashflow-Rendite. Unternehmen mit hohen Cashflow Renditen sind die Stars in Zeiten schwachen Wirtschaftswachstums und teuren Krediten. Wer also in den kommenden Monaten nach solchen Titeln Ausschau hält, rüstet sein Depot für schwierige Zeiten.

Free Cashflow Cows

Betrachtet man die Sektoren mit den derzeit höchsten Cashflow Renditen, so stehen ganz weit vorne Energie, Grundstoffe und Gesundheit. Wer gerne die Cashflow Cows im Portfolio hat, der kann dies mittels eines Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (US69374H7098) umsetzen.

Noch spannender dürften folgende Einzelwerte sein:

Enbridge Energy (CA29250N1050)

Enbridge Inc. ist ein kanadisches Energieunternehmen, das in der Öl- und Gasindustrie tätig ist. Es betreibt ein weitläufiges Pipelinenetzwerk in Nordamerika, das Rohöl, Erdgas und andere Energieträger transportiert. Das Unternehmen ist auch in erneuerbare Energien und nachhaltige Technologien investiert und spielt eine wichtige Rolle in der Energieversorgung und -infrastruktur. Enbridge hat sich auf Umweltschutz und soziale Verantwortung verpflichtet und strebt nachhaltige Energielösungen an. Der Free Cashflow lag 2022 bei 2,6 Milliarden CAD, die Dividendenrendite über sieben Prozent.

Stellantis (NL00150001Q9)

Stellantis N.V. ist ein globaler Automobilhersteller, der aus der Fusion von Fiat Chrysler Automobiles (FCA) und der PSA Group hervorgegangen ist. Das Unternehmen ist einer der größten Automobilhersteller der Welt und betreibt Marken wie Jeep, Peugeot, Fiat, Chrysler, Dodge, und viele mehr. Stellantis ist in verschiedenen Regionen weltweit aktiv und produziert eine breite Palette von Fahrzeugen, von Kleinwagen bis hin zu Nutzfahrzeugen und Elektroautos. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz in Europa und Nordamerika und engagiert sich zunehmend für Elektromobilität und nachhaltige Transportlösungen. Free Cashflows von über zwölf Milliarden Euro und über sieben Prozent Dividendenrendite

Generali (IT0000062072)

Generali ist ein renommierter italienischer Versicherungskonzern mit weltweiter Präsenz. Gegründet 1831, ist das Unternehmen heute in über 50 Ländern tätig. Generali bietet eine breite Palette von Versicherungs- und Finanzdienstleistungen, darunter Lebensversicherungen, Schadensversicherungen, Altersvorsorge und Asset-Management. Mit einer starken internationalen Ausrichtung und einer nachhaltigen Geschäftsstrategie ist Generali bestrebt, Kunden weltweit Schutz und finanzielle Sicherheit zu bieten. Das Unternehmen engagiert sich auch aktiv für soziale und Umweltverantwortung und investiert in Nachhaltigkeit und Innovation, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Neun Milliarden Euro Free Cashflow und eine Dividendenrendite von über sechs Prozent.

Wer sich aus der Beklemmung einer wirtschaftlichen Stagnation befreien will, der setzt auf Unternehmen, die die Fähigkeit haben hohe Barmittel zu generieren. Dadurch sind sie robust im schwierigen Umfeld und zeigen nach allen Studien eine bessere Performance in rezessiven Phasen. Investoren entledigen sich damit die Fesseln der Rezession und handeln nach dem Motto: I want to break free cashflow!

Autor: Volker Schilling, Greiff capital mangement AG, 18.09.2023