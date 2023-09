Erste Proben des hochreinen Mangans von Manganese X Energy stehen für Prüfungen der Konformität mit Elektrofahrzeug-Normen bereit

Montreal, Quebec, Kanada, 28. September 2023 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (OTC: MNXXF) („Manganese X“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die ersten Proben seines hochreinen Mangansulfat-Monohydrats („HPMSM“) mit einer Reinheit von 99,95 % inzwischen zum Versand an verschiedene Elektrofahrzeug-Erstausrüster (EV-Erstausrüster) und EV-Batteriehersteller bereitstehen. Diese Proben sind für umfangreiche Prüfungen vorgesehen, um die Übereinstimmung mit den EV-Batterienormen zu gewährleisten.

Die HPMSM-Proben wurden aus einer Massenprobe aus dem Mangan-Bergbauprojekt Battery Hill des Unternehmens produziert und im Rahmen der Optimierungsphase des Verarbeitungs-Fließbildes im laufenden Pilotanlagen-Projekt von Manganese X generiert, das vom führenden Anbieter von metallurgischer Forschung, Kemetco Research Inc. (Kemetco) mit Sitz in Richmond, BC, geleitet wurde.

Martin Kepman, der CEO von Manganese X, erklärte dazu wie folgt: „Dies ist ein sehr bedeutender Meilenstein, mit dem Manganese X seinem Ziel einen weiteren Schritt näher kommt, zum ersten börsennotierten Bergbauunternehmen in Kanada und den USA zu avancieren, das hochreines Mangan in Elektrofahrzeugqualität vertreibt. Mangan spielt bei der Konzeption robuster, langlebiger EV-Batterien mit hoher Energiedichte eine entscheidende Rolle. Insbesondere besteht derzeit in Kanada und in den USA keine Manganproduktion, was für nationale EV-Hersteller einen signifikanten Nachteil darstellt. Es ist von großer Wichtigkeit, dass wir dieses ‚nationale‘ Defizit in Nordamerika beheben.“

Kepman betonte außerdem: „Die von Manganese X zum Patent angemeldete Reinigungstechnologie gewinnt im Bereich der Elektrofahrzeug-Industrie erheblich an Dynamik. Unser einzigartiges Reinigungsverfahren ergibt hochreines Mangan, das nicht toxisch ist und Selen entfernt, einen gefährlichen Schadstoff, der von einigen bestehenden Produzenten von hochreinem Mangan eingesetzt wird.“

Das Pilotanlagen-Projekt von Manganese X nutzt eine Massenprobe mit 1.200 kg aus seinem Mangan-Bergbauprojekt Battery Hill, das in New Brunswick, Kanada, angesiedelt ist. Die Probe ist für die ersten fünf Jahre der geplanten Produktion repräsentativ, wie in der wirtschaftlichen Erstbewertung zu Battery Hill dargelegt wurde. Das Pilotprojekt dient als zentrales Element in der Vormachbarkeitsstudie für die Manganlagerstätte Battery Hill. Die wichtigsten Ziele des Pilotprojekts umfassen wie folgt: