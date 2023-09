Fabasoft AG beschließt Aktienrückkauf - Aktionäre profitieren von attraktivem Angebot!

Die Fabasoft AG hat beschlossen, eigene Aktien zurückzukaufen. Der Vorstand des Unternehmens hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, von der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 3. Juli 2023 Gebrauch zu machen. Es sollen Aktien der Fabasoft AG bis zu einem Gesamtvolumen von maximal 2 Millionen Euro erworben werden. Dies entspricht etwa 1,0 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Aktienrückkauf soll unter Führung einer Bank durchgeführt werden, die unabhängig von der Gesellschaft über den Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien entscheidet. Der Erwerb erfolgt über die Börse unter Beachtung der Safe-Harbour-Regelung in der Verordnung (EU) Nr. 596/2014. Die Aktien können zu sämtlichen in der Ermächtigung der Hauptversammlung genannten Zwecken verwendet werden. Der Aktienrückkauf soll voraussichtlich am 4. Oktober 2023 beginnen und bis zum 31. März 2025 laufen. Weitere Einzelheiten werden von der Fabasoft AG vor Beginn des Rückkaufprogramms veröffentlicht.Die Fabasoft AG ist ein führendes Softwareproduktunternehmen und Cloud-Dienstleister für digitales Dokumenten-, Prozess- und Aktenmanagement in Europa. Mit dem Fabasoft PROCECO Ökosystem bietet das Unternehmen leistungsstarke digitale Lösungen für dokumentenintensive Geschäftsprozesse. Zahlreiche namhafte Privatunternehmen und Organisationen der öffentlichen Verwaltung vertrauen seit mehr als drei Jahrzehnten auf die Qualität und Erfahrung von Fabasoft.Die Aktienrückkaufentscheidung zeigt das Vertrauen des Unternehmens in seine eigene Entwicklung und signalisiert den Aktionären, dass das Unternehmen den Wert seiner Aktien für attraktiv hält. Der Rückkauf eigener Aktien kann verschiedene Gründe haben, wie zum Beispiel die Stärkung des Aktienkurses, die Kapitalstruktur des Unternehmens zu optimieren oder die Verwässerung des Aktienbesitzes zu verhindern. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Aktienrückkauf auf den Aktienkurs und die Aktionärsstruktur der Fabasoft AG auswirken wird. Weitere Informationen zum Aktienrückkaufprogramm werden von der Fabasoft AG vor Beginn des Programms veröffentlicht.Disclaimer: Dieser Text dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Jeder Investor sollte seine eigene Recherche durchführen und gegebenenfalls professionellen Rat einholen, bevor er Anlageentscheidungen trifft.

Die Fabasoft Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 18,40EUR gehandelt.