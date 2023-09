Sparkassen-Gruppe beteiligt sich mit 5 % an Versicherungsdigitalisierer JDC Group

JDC Group AG veräußert eigene Aktien an den Provinzial Konzern. Es sollen die von der Gesellschaft gehaltenen 687.022 eigenen Aktien und damit rund 5% des Grundkapitals an die Provinzial Beteiligungsgesellschaft mbH, eine Tochtergesellschaft der Provinzial Holding AG, veräußert werden. Die Provinzial gehört zum Sparkassen-Verbund und die JDC Group wurde von diesem in mehreren Tranchen ausgewählt, um deren Versicherungsgeschäft zu digitalisieren und eine Versicherungsplattform aufzubauen. Interessanter Move: Dieveräußert eigene Aktien an den. Es sollen die von der Gesellschaft gehaltenen 687.022 eigenen Aktien und damit rund 5% des Grundkapitals an die Provinzial Beteiligungsgesellschaft mbH, eine Tochtergesellschaft der Provinzial Holding AG, veräußert werden. Die Provinzial gehört zum Sparkassen-Verbund und die JDC Group wurde von diesem in mehreren Tranchen ausgewählt, um deren Versicherungsgeschäft zu digitalisieren und eine Versicherungsplattform aufzubauen.





Der Kaufpreis beträgt 19,00 je Aktie und liegt damit einige Prozentpunkte über dem zuletzt gängigen Börsenkurs der JDC-Aktien. Der JDC Group fließen rund 13 Mio. Euro zu und der Verkaufserlös soll zur Finanzierung von Akquisitionen und das weitere organische Wachstum verwendet werden.





JDC-Vorstand Ralph Konrad erklärte hierzu: "Das bereits bestehende Joint Venture mit der Provinzial, die Einfach-gut-versichert GmbH, dient der Abwicklung von Dritt-Versicherungsprodukten für Privatkunden innerhalb des Sparkassenvertriebs im Geschäftsgebiet der Provinzial. Hierzu ist eine Schnittstelle zum Sparkassen-Versicherungsmanager geschaffen worden, welcher das zentrale IT-System der öffentlichen Versicherer im Versicherungsplattformgeschäft für Privatkunden werden soll. Sparkassen Kunden können somit einen vollständigen Überblick über ihre Finanz- und Versicherungsprodukte erhalten und sehen neben Konten und Depots im Online-Banking nun auch ihre Versicherungsverträge im Sparkassen Versicherungsmanager. Die sehr langfristig angelegte Kooperation zwischen Provinzial und JDC wird nun mit der Beteiligung strategisch unterlegt. (...) Die Kooperation mit den Sparkassen über den S-VM ist gut angelaufen. Wir konnten langfristige Verträge mit der Provinzial, der Sparkassen Versicherung und der VKB unterzeichnen und können damit grundsätzlich rund 300 der 370 deutschen Sparkassen bedienen. Die Tatsache, dass nun neben der VKB auch die Provinzial Aktionär der Gesellschaft ist, zeigt das langfristige und strategische Commitment zur JDC im Geschäft mit den Sparkassen."





Dr. Wolfgang Breuer, Vorstandsvorsitzender des Provinzial Konzerns, ergänzt: "Dank dieser langfristig angelegten Partnerschaft werden wir unsere Erfahrungen aus der bisherigen Zusammenarbeit weiter vertiefen und einen noch besseren KnowHow-Transfer erreichen. Zudem erwarten wir hierdurch perspektivisch deutliche Geschäfts- und Ertragszuwächse in der Bancassurance und darüber hinaus. Wir freuen uns daher sehr, nun auch als Aktionär an der Weiterentwicklung von JDC mitzuwirken."





Meine Einschätzung

Die Sparkassen-Gruppe scheint mit ihrem Kooperationspartner JDC Group zufrieden zu sein, obwohl sich die Projekte noch in der Umsetzungsphase befinden. Bedeutet auf kurze Sicht hohe Investitionen für die JDC Group, während in den folgenden Jahren dann stetige und steigende Provisionerlöse fließen werden. Das zeigt sich entsprechend negativ in den aktuellen Geschäftszahlen und lässt die JDC-Aktie eher teuer bewertet erscheinen, während die Gewinne in der Zukunft fließen und die künftige Bewertung deutlich reduzieren werden. Für die JDC stellt die Beteiligung eine Stärkung der Partnerschaft da und es stehen zusätzliche liquide Mittel zur Verfügung. Passt!