Starke Aktienrückkäufe: Fairfax Financial findet jetzt die eigenen Aktien am attraktivsten

Fairfax Financial hat bei seinen größten Investments Kasse gemacht und investiert die erzielten fetten Gewinne nun fleißig - nun auch verstärkt in eigene Aktien des Unternehmens. 'Kanadas Warren Buffett' Prem Watsa ist Großaktionär, Chairman und CEO der Holdinggesellschaft, die über ihre Tochtergesellschaften im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung, Rückversicherung sowie der damit verbundenen Anlageverwaltung tätig ist. Er setzt damit, wie Float', also des stetigen Stroms an Versicherungsprämien, die er dann höchstrentierlich investiert und so den Wert des Unternehmens steigert. Neben einem diszipliniertem 'Underwriting' in der Versicherungssparte legt er bei der Anlage von deren Vermögenswerten den Schwerpunkt auf eine konservativen Value Investment-Philosophie: er investiert auf einer Total-Return-Basis und auf lange Sicht. hat bei seinen größten Investments Kasse gemacht und investiert die erzielten fetten Gewinne nun fleißig - nun auch verstärkt in eigene Aktien des Unternehmens. '' Prem Watsa ist Großaktionär, Chairman und CEO der Holdinggesellschaft, die über ihre Tochtergesellschaften im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung, Rückversicherung sowie der damit verbundenen Anlageverwaltung tätig ist. Er setzt damit, wie Warren Buffett , auf die Macht des '', also des stetigen Stroms an Versicherungsprämien, die er dann höchstrentierlich investiert und so den Wert des Unternehmens steigert. Neben einem diszipliniertem 'Underwriting' in der Versicherungssparte legt er bei der Anlage von deren Vermögenswerten den Schwerpunkt auf eine konservativen Value Investment-Philosophie: er investiert auf einer Total-Return-Basis und auf lange Sicht.





Und nun wird Watsa wieder Aktien des eigenen Unternehmens zurückkaufen: Fairfax Financial führt ab sofort bis zum 29. September 2024 ein Rückkaufprogramm an der Toronto Stock Exchange (TSX) durch und wird bis zu 10 % des Grundkapitals zurückkaufen. Anders beim 'normalen' Aktienrückkaufprogramm, bei dem in den letzten 12 Monaten 436.414 seiner nachrangigen stimmberechtigten Aktien über die TSX zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis pro Aktie von 891,97 USD erworben wurden, umfasst das neue Aktienrückkaufprogramm auch sämtliche Vorzugsaktien-Gattungen. Die Börsenaufsicht genehmigte den Rückkauf von 2.381.484 Aktien mit nachrangigem Stimmrecht, 751.034 Aktien der Serie C, 178.415 Aktien der Serie D, 543.613 Aktien der Serie E, 179.629 Aktien der Serie F, 771.984 Aktien der Serie G, 228.015 Aktien der Serie H, 1.042.010 Aktien der Serie I, 157.989 Aktien der Serie J, 950.000 Aktien der Serie K und 919.600 Aktien der Serie M.

"Aktienrückkäufe sind die einfachste und beste Art, wie ein Unternehmen seine Anleger belohnen kann. Wenn ein Unternehmen an seine eigene Zukunft glaubt, warum sollte es dann nicht in sich selbst investieren, genauso wie die Aktionäre?" (Peter Lynch)

Fairfax Financial ist in erster Linie ein Versicherungsunternehmen, doch anders als bei vielen Wettbewerbern notierten die Aktien längere Zeit deutlich unterhalb ihres Buchwerts. Inzwischen hat der Kurs schon einiges an Unterbewertung aufgeholt, nachdem er allein im 2023er Jahresverlauf knapp 75 % zugelegt hat, aber er notiert aktuell gerade mal annähernd zum Buchwert und deshalb kauft Watsa nun so beherzt eigene Aktien zurück. Denn damit schafft er Wert für die Aktionäre und der Aktienkurs dürfte in den nächsten Monaten von den fortgesetzten Aktienkäufen weiter ordentlich profitieren. Prem Watsa und ich als Aktionäre profitieren mit...

Disclaimer: Habe Fairfax Financial auf meiner Beobachtungsliste und/oder im Depot/Wiki.