DAX - Steigende Kurse bis Mitte Oktober?

Der DAX hat im schwächsten Börsenmonat September wie erwartet nachgegeben, doch nun nähert sich der Oktober. Hier ist Anfang Oktober mit eher steigenden Kursen bis Mitte Oktober zu rechnen, bevor es dann zu einem erneuten Kursrutsch bis Ende Oktober und einer möglichen Jahresendrallye ab Ende Oktober kommt.

Im Blick steht aber auch die Entwicklung im US-Haushaltsstreit. Kommt es zu einem Shut-down in den USA oder nicht? Möglicherweise wird doch wieder eine Einigung in letzter Sekunde erzielt und der DAX eröffnet am Montag mit Kursgewinnen.