Stromnetzbetreiber 50Hertz vergibt Milliardenauftrag für Tausende Kabelkilometer

BERLIN (dpa-AFX) - Der ostdeutsche Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz investiert in den kommenden Jahren 4,6 Milliarden Euro in zusätzliche See- und Landkabel und vergibt damit den größten Auftrag in der Unternehmensgeschichte. Konkret geht es um Rahmenverträge für die Produktion und Installation von 3500 Kilometer Kabeln an Land sowie in der Nord- und Ostsee, mit Option auf 2700 weitere Kilometer. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Aufträge umfassen insgesamt sieben Projekte und gehen an das dänische Unternehmen NKT sowie den italienischen Kabelspezialisten Prysmian .

Die neuen Leitungen werden benötigt, um Strom etwa von Windparks in der Ostsee nach Deutschland zu transportieren sowie für Netzverbindungen zwischen Dänemark und Deutschland. In der Nordsee wiederum sollen ebenfalls Offshore-Netzanbindungen entstehen sowie landseitig die Hochspannungsleitung für Gleichstrom zwischen Pöschendorf in Schleswig-Holstein und Klein-Rogahn bei Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern gebaut werden. Eine weitere Leitung soll zwischen Klein-Rogahn und Wolmirstedt bei Magdeburg entstehen.