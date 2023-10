KENNAMETAL ERWEITERT DAS HARVI-PORTFOLIO UND DIE LEISTUNG MIT DEM ERSTEN 8-SCHNEIDIGEN SCHAFTFRÄSER

HARVI IV erfordert keine Unterbrechungen für den Werkzeugwechsel und erhöht die Produktivität der Kunden

PITTSBURGH, 2. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Kennametal Inc. (NYSE: KMT) gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine meistverkaufte und leistungsstärkste Reihe von HARVI-Vollhartmetallfräsern um eine neue 8-schneidige Designoption erweitert hat, die keine Unterbrechungen für den Werkzeugwechsel erfordert. Der neue HARVI IV 8-Schneiden-Schaftfräser ist eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Maschinenbauer in der Luft- und Raumfahrt, in der Medizintechnik, im Energiesektor und im allgemeinen Maschinenbau, die bei dem Schneiden einer Reihe von schwer zu bearbeitenden Werkstoffen maximale Leistung benötigen.