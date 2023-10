Adler Group S.A. plant Abschlussprüfung für 2022 und 2023 - Neue Schuldverschreibung in Höhe von 191 Mio. Euro geplant

Die Adler Group S.A. befindet sich in fortgeschrittenen und konstruktiven Gesprächen mit potenziellen Abschlussprüfern. Das Unternehmen plant, den Jahres- und Konzernabschluss für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 prüfen zu lassen. Obwohl noch keine Bestellungen erfolgt sind, müssen diese noch vom Verwaltungsrat und der Hauptversammlung der Adler Group S.A. genehmigt werden.Die Adler Group S.A. gibt außerdem bekannt, dass die Platzierung ihrer neuen Schuldverschreibung in Höhe von 191 Millionen Euro voraussichtlich am 9. Oktober 2023 vollzogen wird. Dies steht jedoch unter Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen.Im Zusammenhang mit der Platzierung der neuen Schuldverschreibung führt die Adler Group S.A. Gespräche mit potenziellen Abschlussprüfern bezüglich der Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses für die Geschäftsjahre 2022 und 2023. Verschiedene Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind an den Diskussionen beteiligt, darunter eine lokale luxemburgische Gesellschaft, die für die Gesamtprüfung verantwortlich sein würde, sowie mehrere lokale deutsche Gesellschaften.Es ist wahrscheinlich, dass die Adler Group S.A. Verträge mit den jeweiligen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften abschließen wird, jedoch sind noch nicht alle Bedingungen erfüllt. Das Unternehmen wird die Öffentlichkeit informieren, sobald die Bedingungen erfüllt sind und weitere Schritte, einschließlich der Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung, bekanntgeben.Die Adler Group S.A. ist ein Immobilienunternehmen mit Sitz in Luxemburg. Das Unternehmen ist im regulierten Markt in Frankfurt (Prime Standard) gelistet und wird auch an anderen Börsen gehandelt, darunter Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange, London, Börse Luxemburg und SIX. Die Adler Group S.A. ist Bestandteil des FTSE EPRA/NAREIT Global Index, des FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index und des FTSE EPRA/NAREIT Germany Index.Für weitere Informationen steht Gundolf Moritz, Head of Investor Relations, unter der Telefonnummer +49 151 23680993 und der E-Mail-Adresse g.moritz@adler-group.com zur Verfügung. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Website www.adler-group.com.

Die ADLER Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 0,466EUR gehandelt.