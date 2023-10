Rover Metals (TSXV ROVR / WKN A3DW9Z) konzentriert sich auf die Erkundung seines Lithiumprojekts LGL. Jetzt wurde bekannt, dass die Gesellschaft ihren Landbesitz dort in Nevada um 2.400 zusätzliche Acres (ca. 971 ha) erweitert hat. Insgesamt erstreckt sich LGL damit über 8.300 Acres.

Das Rover-Management hatte bereits im Sommer zusätzliches vielversprechendes Land identifiziert, das an die bestehenden Claims des Unternehmens anschloss. Im Ende August / Anfang September führten Rover-CEO und Lithium-Claystone-Experte James Ingraffia eine gemeinsame Begehung der Liegenschaft durch. Dabei untersuchten und beprobten sie auch die jetzt neu erworbenen Bereiche.

Laut Rover wurden im abgesteckten Gebiet mehrere Hectorit-ähnliche Tonvorkommen und hochgradige Lithium-Oberflächenproben gefunden. Beim Unternehmen ist man nun der Ansicht, dass die Projekterweiterung Rover die Vorteile eines tieferen hydrologischen Wasserstromsystems in diesem Gebiet erschließen wird. Das Management wird die neuen Claims in seinen Betriebsplan einbeziehen, den man in Kürze beim Bureau of Land Management (BLM") einreichen will.

Judson Culter, CEO von Rover Metals erläuterte: „Die Erweiterung des LGL-Projekts um 2.400 Acres gibt uns die Flexibilität, bestimmte bestehende Bergbau-Claims aufzugeben, die an die ACEC-Grenze von Ash Meadows grenzen. Wir hatten nie die Absicht, in der Nähe von Ash Meadows abzubauen oder zu erschließen, und die Verlagerung des Kerns des LGL-Projekts weiter weg von Ash Meadows sendet die klare Botschaft, dass Rover sich verpflichtet hat, das Projekt in einer Weise zu entwickeln, die für die Umgebung nachhaltig ist.“

Wie Herr Culter weiter ausführt, unterstützen die Experten von McGinley and Associates, dba UES, einer Umweltberatungsfirma aus Reno, Rover dabei, sicherzustellen, dass es keine Auswirkungen auf den kritischen Grundwasserspiegel im Amargosa-Becken geben wird, wo LGL gelegen ist. Rover und UES haben eine Kopie der Umweltverträglichkeitsprüfung erhalten, die für die benachbarte, von Lhoist North America betriebene Mine durchgeführt wurde undd as Rover-Management ist zuversichtlich, dass ein nachhaltiger Lithiumabbau im Amargosa Valley möglich ist.

