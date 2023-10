Es ist wieder soweit: Unsere Chart-Show-Charity ist gestartet. Bitte spenden Sie 10% Ihrer Gewinne für Franziskaner-Helfen. Dieses Mal für die Projekte „Kältebus in Düsseldorf“ und „Franziskus-Treff in Frankfurt“.

Hier ist der Spendenlink: https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=h7dwd

DAX – Der nächste kleine Hoffnungsschimmer ist im Anmarsch

In den letzten Tagen hat sich wieder einmal gezeigt, dass es nicht ratsam ist, nur auf die Statistik der vergangenen Jahre zu handeln. Auch wenn die Saisonalität bis zum Jahresende eine beeindruckende Performance aufweist, sind die Marktteilnehmer derzeit noch nicht davon überzeugt. Der DAX befindet sich weiterhin in einem seit August bestehenden Abwärtstrend. Die nächste Unterstützung befindet sich im Bereich von 14.500 Punkten. Das sind zunächst die negativen Fakten, die für eine Fortsetzung dieses Trends sprechen. Allerdings muss bei aller Sorge auch das Positive hervorgehoben werden. Die saisonale Stärke wurde bereits angesprochen, aber auch die Indikatoren stehen entweder vor Kaufsignalen oder haben diese bereits generiert. Auch die Stärke am Freitag lässt einen Hoffnungsschimmer aufkeimen. Somit könnte der Markt zumindest eine Bodenbildung vollziehen. Ob es schon für eine Trendwende ausreicht ist derzeit zumindest fraglich.

Dow Jones – Das wird ganz eng

Zum Wochenschluss hat es so ausgesehen, als könne der Dow Jones die Unterstützungszone nicht halten und würde einfach weiter vor sich hin bröckeln. Am Freitag konnte aber bei leicht anziehenden Umsätzen eine Anstiegsbewegung vollzogen werden, die gleichzeitig eine Rückeroberung der angesprochenen Zone bedeutet. Die Kaufsignale bei den Indikatoren haben diese Anstiegsbewegung unterstützt. Trotzdem sollte noch nicht davon ausgegangen werden, dass jetzt der Abwärtstrend beendet wird. Es ist derzeit nur eine Hoffnung, die sehr schnell wieder enttäuscht werden kann.

Gold – Hält die latente Unterstützung im Bereich von knapp über 1.800 USD?

Es war ein dynamischer Abwärtstrend, den Gold in den letzten Wochen vollzogen hat. In den vergangenen Tagen hat das Edelmetall einige Dojis generiert (Eröffnungs- und Schlusskurse auf etwa einem Niveau) was immer ein Zeichen für Unsicherheit darstellt. In diesem Fall dürfte es die Unsicherheit gewesen sein, ob denn der Abwärtstrend noch weiter mit dieser Dynamik anhalten kann. Am Freitag konnte nun eine positive Tendenz beobachtet werden, die zu einer Trendwende führen könnte. Somit würden die Kaufsignale bei den Indikatoren eine entsprechende Unterstützung dargestellt haben.

Euro – Das mit dem Ausbruch war wohl nichts

Euro/USD

Der Ausbruchsversuch, der an dieser Stelle bereits mehrfach besprochen wurde, darf inzwischen nachhaltig als gescheitert bezeichnet werden. Seit diesem Versuch ist der Euro auf dem Weg nach unten und konnte auch die Unterstützungszone nicht nutzen. Auch wenn die letzten Tage von anziehenden Notierungen geprägt waren, ist der Abwärtstrend doch deutlich sichtbar intakt. Die aktuelle Bewegung ist eher eine Korrektur im Abwärtstrend und weniger ein Trendwendeansatz. Dieser wäre gegeben, wenn die Unterstützungszone überwunden werden würde.

Öl – Was für ein Einbruch

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Für einen Crash ist die Bewegung nicht groß genug, aber es ist schon eine beeindruckende Abwärtsbewegung. Solche massiven Kursrückgänge verzeichnet Öl immer wieder, wie im Dezember letzten Jahres und März dieses Jahres zu sehen ist. Ebenso schnell folgt auf einen solchen Einbruch dann aber auch meist die Gegenbewegung. Da Öl nun am unteren Ende einer alten Widerstandszone angekommen ist, steht auch dieses Mal eine Gegenbewegung zur Debatte.

Bitcoin/USD – Technisch tritt der Bitcoin auf der Stelle

Die Unterstützungszone konnte der Bitcoin hinter sich lassen. Allerdings kommt die Kryptowährung nicht so recht vom Fleck. Zumindest ein kurzfristiger Aufwärtstrend konnte nun etabliert werden. Ansonsten tritt der Bitcoin mehr oder weniger auf der Stelle. Seit dem Trendbruch scheinen die Marktteilnehmer etwas verunsichert zu sein, wohin die weitere Reise gehen wird. Dies spiegelt sich auch bei den Indikatoren wider. Diese befinden sich meist im neutralen Bereich und zeigen daher auch keinen Trend an. Diese Lage dürfte auch in der kommenden Woche anhalten.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Impressum

Herausgeber, Verantwortlich und Autor

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland www.christophgeyer.de

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.