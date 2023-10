Sorge vor weiterer Eskalation im Nahen Osten treibt Ölpreis

Tipp aus der Redaktion: Trades mit Hebel — ja oder nein? Hier gehen die Meinungen extrem auseinander. Für den einen sind sie DIE Möglichkeit auf hohe Gewinne. Für den anderen ist das Risiko viel zu hoch. In jedem Fall gilt hier umso mehr: Man muss wissen, was man tut! In seinem neuen Report zeigt Börsenexperte Lars Wißler, welche Möglichkeiten es zu Hebeln gibt und was Anleger unbedingt beachten sollten. Hier herunterladen!

Am vergangenen Freitag war der Ölpreis bereits stark angestiegen, da viele Händler offenbar zögerten, vor dem Wochenende Short-Positionen zu halten, wie die Marktexperten von Marketscreener berichten. In der Spitze verteuerten sich die Rohölsorten West Texas Intermediate und Brent – die weltweite Referenzsorte – beide um fast sechs Prozent.

Auch zu Wochenbeginn hält der Aufwärtstrend angesichts eines Szenarios möglicher Lieferunterbrechungen bei der Ölversorgung weiter an. Am frühen Montag kostete Rohöl der Sorte Brent bereits knapp 91 US-Dollar pro Barrel und Rohöl der Sorte West Texas Intermediate rund 87,72 US-Dollar pro Barrel. "Eine mögliche Verwicklung des Irans in den Gazastreifen würde mittelfristig zu einer schweren Störung der weltweiten Ölversorgung führen" sagt auch Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei der Swissquote Bank.

Für weiteren Rückenwind beim Ölpreis könnten zudem die USA sorgen, die bereits erste Schritte zur Durchsetzung von Sanktionen gegen russische Ölströme unternommen haben, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Laut Ansicht der Marktexperten der ANZ-Bank rechtfertigt der Ölpreis angesichts des realistischen Angebotsrisikos eine Risikoprämie von fünf bis zehn US-Dollar pro Barell, heißt es dazu auf Marketscreener.



(ir) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion