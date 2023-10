EVSX schafft mit europäischem Joint Venture Batterierecyclingkapazitäten, um seine Umsatzentwicklung zu forcieren

MONTRÉAL, QUÉBEC / ACCESSWIRE / 18. Oktober 2023 / St-Georges Eco-Mining Corp. (CSE:SX)(OTCQB:SXOOF)(FWB:85G1) gibt mit Freude bekannt, dass seine hundertprozentige Batterierecycling-Tochter EVSX Corp. mit der italienischen Firma AraBat SRL eine verbindliche Vereinbarung zur Gründung eines Joint Ventures unterzeichnet hat, um gemeinsam in der italienischen Region Apulien, wo sich der Betrieb von AraBat befindet, eine Industrieanlage für die Batterieaufbereitung zu errichten.

Joint-Venture-Vereinbarung

Die zukünftigen Partner haben sich auf die Ausarbeitung einer im ersten Quartal 2024 umzusetzenden finalen Vereinbarung geeinigt, welche die Gründung einer italienischen Gesellschaft in gemeinsamem Besitz vorsieht. Diese Gesellschaft käme für eine behördliche Genehmigung in Italien in Frage und könnte bei der italienischen Regierung und der Europäischen Kommission um Förderungen sowie finanzielle Unterstützung für einen Recyclingbetrieb ansuchen.

Die Partner planen ein Joint Venture, das sich mehrheitlich in italienischem Besitz (51 %) befindet, während EVSX die übrigen Anteile (49 %) hält und Eigentümer des Verarbeitungskreislaufs bleibt. Beide Partner werden die Vereinbarung entsprechend erweitern können, um ihre jeweiligen Umwelttechnologien für die Verarbeitung von bei der Batterieaufbereitung anfallenden Konzentraten kritischer Rohstoffe, auch Schwarzmasse genannt, einzubringen, je nachdem, welche chemische Beschaffenheit die Konzentrate der kritischen Mineralien zum gegebenen Zeitpunkt haben.

„Wir freuen uns sehr, diesen Weg gemeinsam mit St-Georges Eco-Mining und EVSX einzuschlagen. Über den Ansatz der Vorbehandlung von Batterien in der italienischen Region Apulien können wir eine entscheidende Marktlücke schließen und eine im Kreislauf geführte Lieferkette aufbauen, die es uns ermöglicht, unsere aktuellen Mitbewerber in Bezug auf Geschwindigkeit und Strategie zu übertreffen. Diese Vereinbarung ist erst der Anfang einer großartigen Zukunft im Namen der Nachhaltigkeit: Wir von AraBat haben uns sehr ehrgeizige Ziele gesetzt, und mit unseren kanadischen Partnern sichern wir uns ein Mitspracherecht in der aktuellen Weltwirtschaft“, erläutert Raffaele Nacchiero, der CEO von AraBat SRL.