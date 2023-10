SAP eröffnet neues Büro in Berlin-Moabit: Platz für 1300 Mitarbeiter und Fokus auf Künstliche Intelligenz und Blockchain

SAP, Europas größtes Software-Unternehmen, hat seinen Standort in Berlin erweitert und ein neues Bürogebäude eröffnet. Das Gebäude bietet Platz für 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wurde im Beisein von Wirtschaftsminister Robert Habeck eingeweiht. SAP hat insgesamt 250 Millionen Euro in den Standort Berlin-Moabit investiert. Die Entscheidung für den Standort fiel aufgrund der Möglichkeit, ein modernes Gebäude mit einem neuen Bürokonzept zu errichten, in dem interdisziplinär an Zukunftsthemen wie Künstliche Intelligenz, Blockchain und "Business Process Intelligence" gearbeitet werden kann. SAP hat das Ziel, bis 2025 führender Anbieter von Künstlicher Intelligenz für Geschäftsanwendungen zu werden und Unternehmen bei der Einführung von KI zu unterstützen. Berlin bietet laut SAP die besten Voraussetzungen, um dieses Ziel zu erreichen. Beim Bau des neuen Büros war es auch wichtig, die Bedürfnisse aller Mitarbeiter zu erfüllen, unabhängig davon, wo sie arbeiten - im Büro, zuhause oder mobil. Wirtschaftsminister Habeck betonte, dass Innovation Netzwerke braucht und Netzwerke Biotope brauchen. In Berlin seien dies Räume, in denen Menschen aus verschiedenen Bereichen interagieren, einschließlich der Start-up-Szene und etablierter Unternehmen wie SAP.In einer separaten Meldung gab SAP bekannt, dass das Unternehmen trotz schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen und zunehmender geopolitischer Spannungen auf Kurs zu den Jahreszielen ist. Firmenchef Christian Klein rechnet mit einem Umsatzplus und einem deutlichen Anstieg des operativen Gewinns. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 8 bis 12 Prozent steigen. Bei den Cloud- und Softwareerlösen strebt Klein ein Wachstum von 6 bis 8 Prozent an. SAP ist zuversichtlich, diese Ziele trotz der aktuellen Herausforderungen zu erreichen.Die Erweiterung des Standorts in Berlin und die positiven Aussichten für das Unternehmen zeigen, dass SAP weiterhin auf Wachstum setzt und seine Position als führender Anbieter von Softwarelösungen stärken möchte. Die Investition in den Standort Berlin-Moabit unterstreicht die Bedeutung der Hauptstadt als strategischer Standort für SAP. Das Unternehmen möchte seine Expertise in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Blockchain und "Business Process Intelligence" weiter ausbauen und Unternehmen dabei unterstützen, diese Technologien erfolgreich einzuführen. Die Eröffnung des neuen Bürogebäudes ist ein weiterer Schritt in diese Richtung und bietet den Mitarbeitern optimale Arbeitsbedingungen.

