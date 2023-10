Ludwig Beck-Textilhaus Feldmeier AG: Umsatzsteigerung im 3. Quartal 2023

Der Münchner Modekonzern Ludwig Beck konnte im dritten Quartal 2023 ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen.

Trotz des langanhaltenden Sommerwetters, das zu einem leichten Umsatzeinbruch führte, konnte Ludwig Beck das Vorjahresniveau halten.

Im dritten Quartal 2023 erzielte Ludwig Beck einen Bruttoumsatz von 22,6 Mio. €, im Vergleich zu 22,4 Mio. € im Vorjahr.

Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug nach den ersten neun Monaten vor Sondereffekten 1,1 Mio. €.

Die Bilanzsumme des Ludwig Beck Konzerns lag zum 30. September 2023 bei 170,2 Mio. €.

Die Anzahl der Mitarbeiter ohne Auszubildende stieg in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 von 378 auf 403 an.

Der nächste wichtige Termin, Quartalsmeldung zum III. Quartal 2023, bei Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier ist am 19.10.2023.