Cardea Europe AG beschließt Restrukturierung der Anleihe 2020/2023: Laufzeit verlängert, Zinssatz erhöht und Verpflichtungskatalog angepasst

Die Cardea Europe AG hat eine Restrukturierung ihrer Anleihe 2020/2023 beschlossen. Die Gläubiger stimmten in einer Abstimmung ohne Versammlung für die Verlängerung der Laufzeit um fünf Jahre, die Erhöhung des Zinssatzes von 7,25 % p.a. auf 9,25 % p.a. und die Anpassung des Verpflichtungskatalogs. Die Änderungen wurden von der Emittentin akzeptiert. Die Anleihe wird unter der ISIN DE000A3H2ZP5 und der WKN A3H2ZP gehandelt.Darüber hinaus hat die außerordentliche Hauptversammlung der Cardea Europe AG am 18. Oktober 2023 einstimmig den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt. Die Aktionäre haben beschlossen, dass das Unternehmen zukünftig unter dem Namen Luna Capital Partners AG firmieren wird und das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr angepasst wird.Die Cardea Europe AG ist die Emittentin der 7,25% Anleihe 20/23, die unter anderem im Freiverkehr an der Börse Frankfurt gehandelt wird. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Frankfurt am Main.Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Weitere Informationen finden Sie im Medienarchiv unter https://eqs-news.com.Sprache: DeutschUnternehmen: Cardea Europe AGAdresse: Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, DeutschlandE-Mail: investor-relations@cardealuna.co.ukInternet: www.cardea-eu.comISIN: DE000A3H2ZP5WKN: A3H2ZPBörsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 1754261, 1754265Ende der Mitteilung. EQS News-Service.

DESIAG Unternehmensanleihe 7,25 % bis 12/23 wird aktuell mit einem Minus von -68,90 % und einem Kurs von 0,762EUR gehandelt.