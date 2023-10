Country Garden vor größter Umstrukturierung in der Geschichte Chinas?

Country Garden gehört zu den am höchsten verschuldeten Bauträgern der Welt und hat bis zum Ende einer 30-tägigen Nachfrist 15,4 Millionen US-Dollar an Anleihezinsen nicht gezahlt, nachdem die ursprüngliche Frist am 17. September verpasst worden war. Ein Zahlungsausfall schien so gut wie offiziell, nachdem Country Garden vergangene Woche gegenüber Bloomberg erklärt hatte, dass es nicht damit rechne, alle Offshore-Zahlungsverpflichtungen fristgerecht erfüllen zu können. Das Unternehmen steht nun wahrscheinlich vor einer der größten Umstrukturierungen in der Geschichte des Landes.

Das Unternehmen war mehrere Jahre lang der größte Bauträger Chinas, gemessen an den vertraglich vereinbarten Verkäufen, bevor es im Jahr 2023 auf den siebten Platz zurückfiel. Trotz dieses Rückgangs hatte das Unternehmen vor kurzem noch mehr als 3.000 Wohnungsbauprojekte in kleineren Städten und etwa 70.000 Mitarbeiter. Marktteilnehmer befürchten deshalb, dass sich die Turbulenzen schlimmer auswirken als der Ausfall der Schulden im Jahr 2021 bei der China Evergrande Group. Die Country-Garden-Aktie hat in diesem Jahr etwa 74 Prozent an Wert verloren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

