Talanx Aktie: Gewinnprognose für 2023 deutlich angehoben - DZ Bank erhöht fairen Wert

Die Talanx Aktiengesellschaft hat ihre Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2023 deutlich angehoben. Aufgrund eines starken operativen Ergebnisses in der Erstversicherung für die ersten neun Monate des Jahres erwartet der Konzern einen Jahresüberschuss von mehr als 1,25 Milliarden Euro. Basierend auf diesen Zahlen hebt der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr auf einen Jahresüberschuss von deutlich über 1,5 Milliarden Euro an. Diese Erwartung steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass keine Großschäden das Großschadenbudget überschreiten, keine Turbulenzen auf den Kapitalmärkten auftreten und keine wesentlichen Währungsschwankungen eintreten. Die endgültigen Ergebnisse für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2023 werden am 13. November 2023 veröffentlicht.Die DZ Bank hat in Reaktion auf diese Prognoseanhebung den fairen Wert für die Talanx Aktie von 54 auf 58 Euro angehoben. Die Einstufung wurde jedoch auf "Halten" belassen. Laut dem Analysten Thorsten Wenzel hat der Versicherer gut abgeschnitten, wobei insbesondere die Erstversicherungsaktivitäten dazu beigetragen haben.Die Talanx Aktiengesellschaft ist ein Versicherungskonzern mit Sitz in Hannover. Das Unternehmen erwartet aufgrund seiner positiven Geschäftsentwicklung eine deutliche Steigerung des Gewinns für das Jahr 2023. Dies ist vor allem auf das starke operative Ergebnis in der Erstversicherung zurückzuführen. Die endgültigen Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres werden im November veröffentlicht. Die DZ Bank hat in Reaktion auf diese Prognoseanhebung den fairen Wert der Talanx Aktie angehoben, bewertet die Aktie jedoch weiterhin mit "Halten".

Die Talanx Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 60,40EUR gehandelt.