Unsere Gesellschaft ist in den letzten Jahrzehnten und Jahren immer technologielastiger geworden – und damit immer abhängiger von verschiedenen, essenziellen Rohstoffen. Zu diesen Materialien, auf deren Verfügbarkeit insbesondere die westliche Welt in hohem Maße angewiesen ist, zum Beispiel in der Herstellung von Solarzellen, gehört auch hochreiner Quarzsand (englisch HPQ Silica). Die kanadische Homerun Resources (WKN A3CYRW / TSXV HMR) hat auf diesen Trend gesetzt und sich bereits eine günstige Quelle dieses gefragten Materials in Brasilien gesichert. Jetzt will man das dem Unternehmen zur Verfügung Angebot noch einmal ausweiten.

HPQ-Anwendungen (High Purity Quartz) sind zum Beispiel auch Halbleiter, Telekommunikation und Optik, Mikroelektronik und Energiespeicher. Diesen Branchen ist gemein, dass ihnen ein anhaltend hohes Wachstum auch auf Grund technologischer Fortschritte vorhergesagt wird. Was wiederum bedeuten würde, dass die Nachfrage nach hochreinem Quarzsand erheblich steigen sollte.

Der Bedarf an hochreinem Quarzsand dürfte weiter steigen

Auch angesichts dessen hat sich Homerun entschlossen, sich eine zweite Angebotsquelle für Quarzsand zu sichern. Wie jetzt bekannt wurde, hat man eine verbindliche Vereinbarung mit der brasilianischen Aristóteles Chaves da Silva (ACS) über den Kauf der Quarzsandkonzession Belmonte in Belmonte im brasilianischen Bundesstaat Bahia nahe des Hafens von Ilheus abgeschlossen.

Die Konzession erstreckt sich demzufolge über eine Fläche von 69,4 Hektar im Quarzsanddistrikt Belmonte. Sie schließt an Konzessionen an, von denen bekannt ist, dass qualitativ hochwertigen Quarzsand aufweisen. Damit macht Homerun einen weiteren Schritt in seiner Strategie, seine Präsenz in diesem Distrikt zu stärken.

Ein Deal mit Sicherheitsnetz

Homerun hat in den Deal mit ACS allerdings eine Art Sicherheitsnetz eingezogen. Man hat zunächst einmal zugestimmt, innerhalb von zehn Tagen nach Abschluss der Vereinbarung 10.000 USD in bar an die Brasilianer zu zahlen. Damit erhält man das Recht, bis zum 31. März 2024 eine Bewertung der Konzession vorzunehmen. Diese, so Homerun, wird darin bestehen, ein 200 Meter umfassendes Schlagbohrprogramm innerhalb der Konzessionsgrenzen durchzuführen.

Stellt man mit diesen Bewertungsbohrungen fest, dass Quarzsand mit einer Reinheit von mehr als 99,5% oder mehr in über 25% der Konzession aufzufinden sind, wird eine zweite Zahlung fällig. In diesem Fall überweist Homerun noch einmal 40.000 USD and ACS und erhält im Gegenzug die 100%ige Kontrolle über die Konzession.

Sollten die Bohrungen allerdings die genannten Werte nicht nachweisen, ist keine weitere Zahlung an ACS nötig. Die Konzession wird in diesem Fall aber dennoch zu 100% in den Besitz von Homerun übergehen.

Fazit: Homerun Resources setzt seine Dreiphasenstrategie kontinuierlich um, mit der man zu einem führenden Unternehmen für Energie- und Industriematerialien werden will. Zwar ist der Weg bis zur Erreichung dieses Ziels weder kurz noch einfach, doch ist es gut, zu sehen, dass die Gesellschaft weiter voranschreitet.

