Die OTRS AG hat jüngst ihren H1-Bericht veröffentlicht und unsere Prognosen sowohl umsatzseitig- als auch ergebnisseitig übertroffen. Wie von uns erwartet, sieht sich das Unternehmen jedoch einer anhaltenden Kundenzurückhaltung bei einer gleichzeitig erhöhten Kostenbasis ausgesetzt, sodass das zweite Halbjahr schlechter ausfallen dürfte.

Zweistelliges Umsatzwachstum in H1: In der ersten Jahreshälfte konnte OTRS seine Erlöse um 11,5% yoy auf 6,3 Mio. Euro steigern. Dabei legten die wiederkehrenden Erlöse leicht unterproportional um 8,1% yoy auf 5,6 Mio. Euro zu, während die als "Hilfsumsätze" anzusehenden Umsätze aus Consultingleistungen um 52,0% yoy auf 0,7 Mio. Euro stiegen. Insgesamt wuchs die Zahl der aktiven Verträge bei einer gleichbleibenden Churn-Rate von rd. 10% in H1 von 834 auf 839 und das Vertragsvolumen um 1,4% YTD auf 10,7 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr rechnet OTRS mit einem Umsatzplus von rd. 5% auf ca. 12,4 Mio. Euro.



Ende der aktivierten Eigenleistungen wirkt sich negativ auf Profitabilität aus: Wie vom Vorstand kommuniziert aktiviert OTRS seit Beginn des GJ 2023 keine Eigenleistungen mehr. Während wir dieses Vorgehen begrüßen, werden sich durch verbleibende AfA Ergebnisbelastungen einstellen. Darüber hinaus führte der höhere Personalbestand sowie die Einführung von SAP zu einer erhöhten Kostenbasis. Insgesamt fiel das bereinigte EBIT in H1 auf 0,03 Mio. Euro (H1/22: 0,12 Mio. Euro), das EBITDA betrug 0,1 Mio. Euro. Ergebnisseitig senkte der Vorstand seine EBITDA-Prognose auf -0,5 bis -0,8 Mio. Euro (zuvor: ausgeglichen bis leicht negativ). Der op. CF belief sich aufgrund einer durch die SAP-Einführung verzögerten Rechnungsstellung, der Auflösung von PRAP für nicht abgerufene Leistungen und höheren Steuerzahlungen auf -1,5 Mio. Euro (Vj.: +0,8 Mio. Euro).

Konsolidierte Finanzergebnisse erst zum GB/23 zu erwarten; Internationale Töchter mit positiver Entwicklung: Im EC wies CEO Mindermann daraufhin, dass konsolidierte Finanzzahlen voraussichtlich erst im nächsten GB veröffentlicht werden. Weiter führte er aus, dass die Umsatzentwicklung dergleichen die der AG (+11,5% yoy) übertraf. Mit einem Umsatz von 2,4 Mio. Euro in 2022, einem EBIT von 0,6 Mio. Euro und einem Gewinn von 0,5 Mio. Euro steuerten die Vertriebstöchter bereits 2022 den Großteil der Gewinne bei. Für 2023 gehen wir von einem zweistelligen Ergebniswachstum der Töchter aus.



Fazit: OTRS' Ergebnis ist derzeit von höheren operativen Kosten und Abschreibungen auf Eigenleistungen belastet. Aufgrund vertrieblicher Herausforderungen erwarten wir 2024 ein Umsatzwachstum von 5,1% bei einem ausgeglichenem EBITDA. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel i.H.v. 13,00 Euro.







Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

