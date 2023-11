Spanischer Telefonica-Konzern will Telefonica Deutschland komplett übernehmen

Eigenen Angaben zufolge hält Telefonica derzeit knapp 70 Prozent an Telefonica Deutschland. Für das laufende Jahr will Telefonica Deutschland eine Dividende von 18 Cent je Aktie auszahlen./ngu/jha/

MADRID/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der spanische Telefonica-Konzern will überraschend seine Tochter Telefonica Deutschland komplett übernehmen. Für rund 840 Millionen ausstehende Anteile wollen die Spanier 2,35 Euro das Stück bezahlen, wie sie am Dienstag in Madrid mitteilten. Die Bieterin habe nicht die Absicht, einen Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag abzuschließen.

