Piedmont Lithium gibt Ergebnisse von 3. Quartal 2023 bekannt

- Einnahmen in Höhe von 47,1 Mio. $ durch Verkauf von 29.011 trockene metrische Tonnen (DMT) Lithiumkonzentrat

- Bruttogewinn von 23,8 Mio. $, was Bruttogewinnmarge von 50,4 % entspricht

- Nettoeinnahmen von 22,9 Mio. $ und bereinigte Nettoeinnahmen(1) von 16,9 Mio. $

- Verwässerter Gewinn pro Aktie von 1,19 $ und bereinigter verwässerter Gewinn pro Aktie(1) von 0,88 $

- Bereinigtes EBITDA(1) von 16,2 Mio. $, was bereinigter EBITDA-Marge(1) von 34,3 % entspricht

- Barmittel und Barmitteläquivalente von 94,5 Mio. $ zum 30. September 2023

- Auf gutem Weg, Prognose für ganzes Jahr von etwa 56.500 DMT Lithiumkonzentrat zu erreichen

Belmont (North Carolina), 7. November 2023 / IRW-Press / – Piedmont Lithium („Piedmont“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: PLL; ASX: PLL), ein weltweit führender Lieferant von Lithiumressourcen, die für die Lieferkette von Elektrofahrzeugen in den USA von grundlegender Bedeutung sind, gab heute die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2023 bekannt.

„Das dritte Quartal war für Piedmont ein Wendepunkt, da wir unsere ersten Lieferungen an Kunden im Rahmen unseres Abnahmeabkommens mit unserem Joint-Venture-Unternehmen North American Lithium durchgeführt haben.(2) Infolgedessen wurde Piedmont zu einem umsatzgenerierenden Lithiumunternehmen und verzeichnete bereinigte Nettoeinnahmen von 17 Millionen $ und einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,88 $.

„NAL ist die größte aktive Lithiummine in Nordamerika und die Produktion läuft gut an.“

„Obwohl wir mit der betrieblichen und finanziellen Performance von Piedmont zufrieden sind, wurden unsere Ergebnisse durch den Rückgang der Lithium-Spotpreise um 45 % im Laufe des Quartals erheblich beeinträchtigt. Nahezu unsere gesamte abgenommene Tonnage wird später im Rahmen langfristiger Verträge verkauft, die zu Beginn des Jahres bekannt gegeben wurden, doch die ersten Lieferungen werden auf dem Spotmarkt durchgeführt. Der Richtpreis für Spodumenkonzentrat ist von über 3.500 $/DMT zu Beginn des Quartals auf heute etwa 1.900 $/DMT gefallen, was sich direkt auf unsere Quartalsergebnisse auswirkt, da unsere Spotlieferungen zum Zeitpunkt des Eintreffens beim Kunden zum Spotpreis beglichen werden.“

„Piedmont geht davon aus, dass im vierten Quartal zwei Lieferungen erfolgen werden, und bestätigt unsere bisherige Prognose für das ganze Jahr, wonach etwa 56.500 DMT Lithiumkonzentrat geliefert werden.“

„Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ist weltweit nach wie vor hoch – mit einem Umsatzwachstum von 35 % im laufenden Jahr und einem globalen Elektrofahrzeuganteil, der 2023 ein Rekordhoch von 18 % erreicht hat. Wir gehen weiterhin davon aus, dass der US-amerikanische Elektrofahrzeugmarkt deutlich wachsen wird, was zum Teil auf die positiven Impulse durch den Inflation Reduction Act zurückzuführen ist. Da die Leistung der Akkusätze für alle Elektrofahrzeugtypen zunimmt und Energiespeichersysteme zu einem immer wichtigeren Faktor auf dem Markt werden, ist die gesamte GWh an neu installierter Akkuleistung in diesem Jahr um fast 50 % gestiegen. Wir sind davon überzeugt, dass die Kombination aus dem Wachstum der Elektrofahrzeugverkäufe und der insgesamt eingesetzten GWh die Lithiumnachfrage weiter steigen lassen wird.“

„Da NAL in Produktion ist, freuen wir uns darauf, unsere restlichen Projekte weiterzuentwickeln – sofern möglich, mit der Unterstützung von staatlichen Finanzagenturen und strategischen Partnern und immer mit dem Ziel, die Verwässerung für bestehende Aktionäre zu minimieren.“

Keith D. Phillips, President und Chief Executive Officer von Piedmont Lithium

(1) Siehe Abstimmung von Non-GAAP-Kennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung.

(2) North American Lithium („NAL“)

Finanzielle Höhepunkte von 3. Quartal 2023

Alle Verweise auf trockene metrische Tonnen („DMT“) in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf Lithium-(Spodumen)-Konzentrat.

Einheiten 3.Q 23 3.Q 22 Umsatz Geliefertes Konzentrat DMT 29.011 — Umsatz Mio. $ 47,1 — Erzielter Preis (~ 5,3 % Li2O)(1) $/DMT 1.624 — Erzielte Umsatzkosten(2) $/DMT 805 — Rentabilität Bruttogewinn Mio. $ 23,8 — Bruttogewinnmarge % 50,4 — Nettoeinnahmen(3) Mio. $ 22,9 16,7 Bereinigte Nettoeinnahmen(4) Mio. $ 16,9 (8,9) Bereinigte verwässerte EPS(4) $ 0,88 (0,49) Bereinigtes EBITDA(4) Mio. $ 16,2 (9,3) Bereinigte EBITDA-Marge(4) % 34,3 — Barmittel Barmittel und Barmitteläquivalente (5) Mio. $ 94,5 117,6

(1) Der erzielte Preis ist der geschätzte Durchschnittspreis, abzüglich bestimmter Vertriebs- und sonstiger Gebühren, für einen Li2O-Gehalt von etwa 5,3 %, der referenzierte Preisbestimmungsdaten bis 30. September 2023 enthält und einer endgültigen Bereinigung unterliegt. Der endgültige bereinigte Preis könnte in Abhängigkeit zukünftiger Preisbewegungen höher oder niedriger sein als der geschätzte durchschnittliche erzielte Preis.

(2) Die erzielten Umsatzkosten sind die durchschnittlichen Umsatzkosten, einschließlich des Abnahmepreisabkommens von Piedmont mit Sayona Quebec für den Kauf von Lithiumkonzentrat zu einem Marktpreis, der einer Untergrenze von 500 $/t und einer Obergrenze von 900 $/t sowie Bereinigungen hinsichtlich Produktqualität, Fracht und Versicherung unterliegt.

(3) Die Nettoeinnahmen beinhalten den Gewinn aus der Verwässerung von Eigenkapitalinvestitionen, der mit einer Verzögerung von einem Quartal ausgewiesen wird, in Höhe von 8,0 bzw. 29,4 Millionen $ für die drei Monate zum 30. September 2023 bzw. 2022.

(4) Siehe Abstimmung von Non-GAAP-Kennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung.

(5) Barmittel und Barmitteläquivalente werden zum Ende des Zeitraums ausgewiesen.

Informationen zur Telekonferenz

Datum: Dienstag, 7. November 2023 Uhrzeit: 8:30 Uhr Eastern Standard Time / 14:30 Uhr MEZ Einwahlnummer (gebührenfrei): 1 (888) 510-2296 Einwahlnummer (international): 1 (646) 960-0479 Telekonferenz-Code: 4530245 Teilnehmer-URL: https://events.q4inc.com/attendee/951511499

Die Präsentation der Einnahmen von Piedmont und das zugehörige Informationsmaterial sind verfügbar unter:

https://piedmontlithium.com/investors.

Über Piedmont

Piedmont Lithium Inc. (Nasdaq:PLL; ASX:PLL) konzentriert sich auf den Aufbau eines erstklassigen ganzheitlichen Multi-Asset-Lithiumunternehmens, das sich für den Übergang zu einer emissionsfreien Welt und die Schaffung einer sauberen Energiewirtschaft in Nordamerika einsetzt. Unser Ziel ist es, einer der größten Lithiumhydroxidproduzenten in Nordamerika zu werden, indem wir Spodumenkonzentrat aus Anlagen verarbeiten, an denen wir eine wirtschaftliche Beteiligung halten. Zu unseren Projekten gehören unsere Projekte Carolina Lithium und Tennessee Lithium in den Vereinigten Staaten sowie Partnerschaften in Quebec mit Sayona Mining (ASX:SYA) und in Ghana mit Atlantic Lithium (AIM:ALL; ASX: A11). Dank dieses geografisch diversifizierten Betriebs sind wir in der Lage, Amerika bei seinem Wandel hin zur Energieunabhängigkeit und Elektrifizierung in den Bereichen Verkehr und Energiespeicher maßgeblich unterstützen zu können.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Erin Sanders

SVP, Corporate Communications & Investor Relations

T: +1 704 575 2549

E: esanders@piedmontlithium.com

Christian Healy/ Jeff Siegel

Media Inquiries

E: Christian@dlpr.com

E: Jeff@dlpr.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Australiens, einschließlich Aussagen zu den Explorations-, Erschließungs-, Bauaktivitäten und Produktion von Sayona Mining, Atlantic Lithium und Piedmont, zu den aktuellen Plänen für die Mineralien- und chemischen Verarbeitungsprojekte von Piedmont, zu Piedmonts potenziellem Erwerb einer Beteiligung an Ewoyaa und zur Strategie. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit beträchtlichen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Risikofaktoren verbunden, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen und die dazu führen können, dass der tatsächliche Zeitpunkt von Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften sowie andere Faktoren wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem: (i) dass Piedmont, Sayona Mining oder Atlantic Lithium nicht in der Lage sein werden, Mineralvorkommen kommerziell abzubauen (ii) dass die Konzessionsgebiete von Piedmont, Sayona Mining oder Atlantic Lithium möglicherweise nicht die erwarteten Reserven enthalten, (iii) Risiken und Gefahren, die dem Bergbaugeschäft innewohnen (einschließlich der Risiken, die mit der Erkundung, der Entwicklung, dem Bau und dem operativen Betrieb von Bergbauprojekten verbunden sind, Umweltgefahren, Industrieunfälle, Wetterbedingungen oder geologische Bedingungen), (iv) die Ungewissheit darüber, ob Piedmont in der Lage ist, das für die Durchführung seines Geschäftsplans erforderliche Kapital zu beschaffen, (v) die Fähigkeit von Piedmont, das erforderliche Personal einzustellen und zu halten, (vi) Änderungen der Marktpreise für Lithium und Lithiumprodukte, (vii) technologische Änderungen oder die Entwicklung von Ersatzprodukten, (viii) die mit Explorations-, Erschließungs- und Produktionstätigkeiten innewohnenden Unwägbarkeiten, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen, (viii) die Ungewissheiten, die mit Explorations-, Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten verbunden sind, einschließlich der Risiken in Bezug auf Genehmigungen, Gebietsabgrenzungen und behördliche Verzögerungen im Zusammenhang mit unseren Projekten sowie den Projekten von unseren Partnern in Quebec und Ghana, (ix) die Ungewissheiten, die der Schätzung von Lithiumressourcen innewohnen, (x) die Risiken in Bezug auf den Wettbewerb, (xi) die Risiken in Bezug auf die Informationen, Daten und Prognosen im Zusammenhang mit Sayona Mining oder Atlantic Lithium, (xii) das Auftreten und die Ergebnisse von Klagen, Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Maßnahmen, Untersuchungen und Verfahren, (xiii) Risiken in Bezug auf unsere Fähigkeit, Rentabilität zu erzielen, Produkte im Rahmen von Liefervereinbarungen zu günstigen Bedingungen abzuschließen und zu liefern, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel für die Entwicklung und den Bau unserer Projekte zu erhalten, seine Fähigkeit, die behördlichen Vorschriften einzuhalten, und unsere Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, und (xiv) andere Ungewissheiten und Risikofaktoren, die in den von Zeit zu Zeit bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) und der Australian Securities Exchange dargelegt sind, einschließlich der jüngsten Einreichungen von Piedmont bei der SEC. Die zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemeldung, und die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen und Errungenschaften können erheblich von den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Piedmont lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist Piedmont nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf Piedmont, seine finanziellen oder operativen Ergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

